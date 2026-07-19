Trump llega a la final del Mundial: "Es difícil apostar contra Messi"

East Rutherford (EE. UU), 19 jul (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, llegó al estadio Nueva York / Nueva Jersey, donde se disputa la final de la Copa Mundial entre Argentina y España, y dijo que aunque no tiene favoritos "es difícil apostar contra Messi".

"El presidente de Argentina es buen amigo mío, ha hecho un gran trabajo. Pero lo que puedo decir es que es difícil apostar contra (Lionel) Messi", dijo Trump poco antes del partido a FoX Sports.

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"No voy a elegir favoritos. Solo se que no apostaría contra Messi. Es grande", añadió el mandatario.

Trump ocupará un lugar central en la tribuna de autoridades junto al presidente de la FIFA, Giani Infantino, el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de México, Claudia Sheinbaum, y de Canadá, Mark Carney. EFE

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