Espana agencias

Times Square habla español

Guardar
Google icon

Nueva York, 18 jul (EFE).- Miles de españoles animaban este sábado por la noche a la selección española en vísperas de la final del Mundial 2026 que jugará el domingo España ante Argentina, con Times Square convertido en uno de los grandes puntos de encuentro para los aficionados de los dos países, que llenaron las calles de Manhattan antes del decisivo duelo por el título.

Entre las gigantescas pantallas publicitarias en la icónica plaza destacan imágenes de Lamine Yamal y Leo Messi, así como un llamativo anuncio de El Corte Inglés que anima en la víspera al equipo de Luis de la Fuente.

PUBLICIDAD

El ambiente español se hace notar especialmente con la presencia de aficionados que han aterrizado en las últimas horas en vuelos procedentes de Madrid y otras ciudades españolas.

Muchos lucen la segunda equipación de la selección mientras fotografían las pantallas de Times Square, donde el anuncio de El Corte Inglés luce como uno de los símbolos del apoyo de España a la selección en la víspera de la final.

PUBLICIDAD

"No es fácil encontrar la camiseta blanca oficial, aunque en España se ven en las calles algunas falsas", afirman hinchas recién llegados para ver la final del Mundial, donde muchos han pagado entre 7.000 y 9.000 euros por una entrada para acceder este domingo al estadio de Nueva Jersey.

Times Square, habitual escenario de celebraciones deportivas y grandes acontecimientos, es uno de los principales puntos de reunión para los aficionados del Mundial junto con restaurantes, bares y otros espacios habilitados para seguir los partidos en distintos barrios de la ciudad.

Muchos de los aficionados volcados con la selección española también se desplazaron a Madison Square Garden y a Little Spain, el mercado gastronómico del cocinero José Andrés, situado a media hora andando en dirección sur, desde la zona.

La presencia de miles de aficionados españoles y argentinos se suma al peso que tiene el español en Estados Unidos, donde los hispanos constituyen la mayor minoría del país.

Según las estimaciones del Censo de EE. UU., superan los 65 millones de habitantes y representan cerca del 20 % de la población, de acuerdo con el Instituto Cervantes.

Para España, la final supone la oportunidad de conquistar su segundo Mundial tras el logrado en Sudáfrica 2010, mientras que Argentina aspira a revalidar el título conseguido en Catar 2022, convertirse en bicampeona consecutiva y bordarle la cuarta estrella a su escudo.

Con la final, la Gran Manzana culmina varias semanas en las que el Mundial ha transformado la ciudad, con espacios como FIFA House y decenas de actividades que han convertido a Nueva York en uno de los grandes epicentros del fútbol mundial. EFE

El Corte Inglés colabora con EFE en la difusión de este contenido.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pronóstico del clima en Valencia este domingo: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Pronóstico del clima en Valencia este domingo: temperatura, lluvias y viento

Previsión meteorológica: las temperaturas que se esperan en Sevilla este 19 de julio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Previsión meteorológica: las temperaturas que se esperan en Sevilla este 19 de julio

Conoce el clima de este día en Málaga

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Conoce el clima de este día en Málaga

Clima hoy en España: temperaturas para Madrid este 19 de julio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima hoy en España: temperaturas para Madrid este 19 de julio

Barcelona: la predicción del clima para este 19 de julio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Barcelona: la predicción del clima para este 19 de julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España lidera el ejercicio militar de la OTAN que protege el Atlántico Norte con cinco buques de la Armada y 3.000 militares de la alianza

España lidera el ejercicio militar de la OTAN que protege el Atlántico Norte con cinco buques de la Armada y 3.000 militares de la alianza

El líder conservador del Parlamento de Alemania dimite tras tener un hijo mediante gestación subrogada

El primer ejercicio para preparar la disuasión nuclear de Francia y Alemania con cinco aviones militares en pleno vuelo

El PP presenta a sus candidatos a las provincias con 11 novedades en un acto marcado por las ganas de elecciones y los guiños al Mundial

¿Qué planes tiene China en España? Las claves para entender el despliegue del gigante asiático en Galicia, Zaragoza o Extremadura

ECONOMÍA

La medida que ha aprobado París para combatir su crisis de vivienda: impuestos de hasta el 60% sobre los pisos vacíos

La medida que ha aprobado París para combatir su crisis de vivienda: impuestos de hasta el 60% sobre los pisos vacíos

La Ley de Propiedad Horizontal no prohíbe las mascotas, pero los estatutos de la comunidad sí pueden hacerlo si cumplen con este requisito

El 50% de los jóvenes españoles compra camisetas falsas: el Mundial dispara un negocio ilegal de 1.200 millones

Cuándo terminan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

Si España gana el Mundial, Hacienda lo celebra: los jugadores pagarían seis millones en impuestos por la prima de 755.000 €

DEPORTES

Jürgen Klopp vuelve a los banquillos: tiene un principio de acuerdo para liderar la nueva camada de talentos de Alemania

Jürgen Klopp vuelve a los banquillos: tiene un principio de acuerdo para liderar la nueva camada de talentos de Alemania

Cancelan el entrenamiento de España por riesgo de tormenta eléctrica en la víspera de la final del Mundial 2026 contra Argentina

Laporte pone el foco en el arbitraje antes de la final del Mundial: “En los partidos de Argentina hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo”

Joan Capdevila pide ayuda desesperada en redes tras denegarle la entrada a Estados Unidos para la final del Mundial

La calidad del aire amenaza la final del Mundial en Nueva York: qué niveles obligarían a suspenderla o aplazarla