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Seixas: "Sigo en la pelea por la general"

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Plateau de Solaison (Francia), 19 jul (EFE).- El francés Paul Seixas lamentó haber perdido el maillot blanco de mejor joven del Tour de Francia en favor del mexicano Isaac del Toro pero aseguró que sigue "en la pelea por la general".

"He subido el último puerto a mi ritmo. Podía haber dado más en algunos momentos, he dudado un poco, pero he acabado muy fuerte. Ha sido un buen ascenso, pero estoy en la pelea por la general", aseguró el ciclista del Decathlon.

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"Estoy contento, he tenido un buen rendimiento. No ha sido fácil con el pinchazo que he sufrido al principio, eso me ha hecho gastar mucha fuerza", agregó.

"Pero me quedo con lo positivo. En dos semanas he mantenido la solidez y espero que podamos seguir así en la tercera semana", dijo.

Seixas es ahora cuarto de la general a 6.23 del líder, el esloveno Tadej Pogacar, y a 25 segundos del tercer puesto que ocupa Del Toro. EFE

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