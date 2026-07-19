Saka: "No creo que nada pueda aliviar el dolor que sentimos contra Argentina"

Miami (EE.UU.), 18 jul (EFE).- Bukayo Saka compartió este sábado su alegría por obtener el bronce tras imponerse a Francia por 4 a 6, pero confesó que esa medalla sigue sin ser suficiente para aliviar lo que sintieron después de caer eliminados en semifinales contra Argentina.

"No creo que nada pueda aliviar el dolor que sentimos la otra noche. Esa derrota realmente duele, seré honesto. Pero sí, lo de hoy consistía simplemente en ser profesionales, terminar con fuerza", dijo el extremo de la selección inglesa, que anotó tres goles contra los galos y fue designado mejor jugador del encuentro.

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Saka expresó que intentarán usar ese dolor "como combustible" de cara al futuro, en el que la Eurocopa 2028, cuya final se disputará en Londres, aparece como el principal objetivo.

La victoria ante Francia otorgó a Inglaterra su mejor resultado histórico en los mundiales desde 1966, año en que levantaron su primer y único título.

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"Estaba feliz de jugar, simplemente sumar más minutos y disfrutar del último partido del Mundial. Solo ocurre cada cuatro años y, sí, estoy feliz por lo que he aportado, va directo a los libros de historia", dijo.

Los diez goles que se registraron fueron la cifra más alta en un partido mundialista desde España 1982, y dieron lugar a "un partido divertido", en palabras de Saka.

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"En la semifinal hay demasiada presión. En este partido había mucha menos. Además, presentamos una alineación diferente, por lo que hubo muchos factores distintos y rendimientos diferentes", sentenció. EFE

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