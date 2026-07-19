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Presidente de la AFA tras victoria de España: "De pie, Argentina, con la cabeza en alto"

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Buenos Aires, 19 jul (EFE).- El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio 'Chiqui' Tapia, agradeció este domingo el esfuerzo de la selección argentina tras la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026 y añadió: "De pie, Argentina, con la cabeza en alto".

"Simplemente gracias por haber dejado todo de principio a fin, por representar a un país entero con el corazón y por permitirnos volver a soñar", escribió Tapia a través de la red social X una vez finalizado el encuentro.

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Además, se mostró "orgulloso de este plantel, del cuerpo técnico, de los colaboradores y de toda la gente", en alusión al apoyo de la afición durante la competición.

La cuenta oficial de la selección argentina en X también saludó a los jugadores: "Gracias infinitas, muchachos".

"No alcanzan las palabras para agradecerles cómo defendieron la camiseta. Nos hicieron llorar, gritar y, sobre todo, volver a creer. ¡Son eternos!", agregó.

La cuenta de la Albiceleste dedicó además otra publicación a Lionel Messi, quien rompió en llanto tras la derrota de este domingo: "Tus lágrimas son las nuestras, capitán. Nos diste las alegrías más grandes de nuestras vidas. Gracias por la entrega, por la magia y por dar la vida hasta el último segundo. ¡Te amamos para siempre, Leo!".

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Por su parte, la Liga Profesional de Fútbol de Argentina agradeció al equipo, consideró que fue un "Mundial inolvidable" y anticipó: "Habrá revancha".

Un gol de Ferran Torres en la prórroga, ya en el minuto 106 de la final del Mundial 2026, impulsó a la selección española al segundo título de campeona del mundo de su historia.

El equipo de Luis de la Fuente dominó de principio a fin el encuentro, pero sin tino sobre la portería contraria hasta el gol del triunfo, rematado por Ferran Torres tras un toque de cabeza atrás de Nico Williams después de un centro de Pedro Porro. EFE

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