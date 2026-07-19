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Manifestantes intentan boicotear la pantalla gigante colocada por el PP en Bilbao

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Bilbao, 19 jul (EFE).- Manifestantes en favor de la selección vasca han intentado este domingo boicotear la pantalla gigante colocada por el Partido Popular en Bilbao para ver la final del Mundial entre España y Argentina.

Integrantes de un acto de protesta convocado por Ernai, organización juvenil de Sortu, han intentado derribar la pantalla colocada por el PP en el parque de Doña Casilda de Bilbao.

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Los populares han instalado una pantalla ante la negativa del alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, a colocar una para ver la final, con lo que la capital vizcaína es la única de Euskadi en la que no se ha instalado una.

Ernai ha convocado manifestaciones para reivindicar la oficialidad de la selección vasca en varias ciudades. En Bilbao, la manifestación ha partido de La Casilla pasadas las 19:20 horas y se ha dirigido al parque de Doña Casilda.

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Una vez allí, varios manifestantes, ataviados con la camiseta verde de la selección vasca, han intentado derribar la pantalla y arrancar cables, por lo que la Ertzaintza ha intervenido y ha establecido un cordón policial para proteger a las cientos de personas que han acudido a ver la final. EFE

(foto)

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