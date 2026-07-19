Las primarias del PSOE a la Alcaldía de Oviedo irán a la segunda vuelta la próxima semana

Oviedo, 19 jul (EFE).- El secretario general de Juventudes Socialistas en Asturias, Sergio Llera, y el director general de Mayores del Gobierno del Principado, Enrique Rodríguez Nuño, son los dos candidatos que han obtenido la mayor parte de los apoyos de la militancia en las primarias del PSOE a la Alcaldía de Oviedo y que se disputarán el próximo domingo la segunda vuelta.

Llera ha obtenido 119 de los 305 votos emitidos, Rodríguez Nuño ha conseguido 97 y la exdirectora del Instituto Asturiano de la Mujer Almudena Cueto ha reunido 84.

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Dado que ninguno de los candidatos socialistas ha logrado el 50 por ciento de los sufragios para ser designado directamente cabeza de lista, habrá una segunda vuelta de las primarias que se celebrará dentro de una semana entre los dos más votados este domingo.

En esta primera vuelta han ejercido su derecho al voto 305 militantes de los 643 que componen el censo, lo que supone una participación del 47,4 por ciento.

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En Asturias, el alcalde de Siero, Ángel García, ya ha sido designado candidato del PSOE a las próximas municipales, al igual que Iván López en el concejo de Castrillón al no haberse registrado ninguna lista alternativa. EFE

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