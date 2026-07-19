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Laporta: “Lamine Yamal es un genio, la final será como jugar en Rocafonda”

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Nueva York (EE.UU.), 18 jul (EFE).- Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, destacó de Lamine Yamal, jugador del Barça y de la selección española, que “es un genio” que se tomará la final del Mundial de este domingo ante Argentina como “jugar un partido en Rocafonda”.

“Lamine es un genio. Me gusta su actitud por su manera de ser. No se inmuta ante estos eventos que podrían, de alguna manera, sobrepasar la actitud y tranquilidad de una persona. Lamine es muy valiente y muy maduro para la edad que tiene. Dormirá tranquilo y mañana tiene un partido de fútbol. No será en Rocafonda, pero se lo tomará como jugara allí, que driblaba a los perros. Es un jugador que se ha formado en la calle y es un jugador muy atractivo”, dijo en un acto en Little Spain, en Nueva York.

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Laporta comparó a Lionel Messi con Lamine Yamal, las dos estrellas de la final del Mundial y ambos formados en la Masia.

“Messi ha sido y es el mejor jugador de la historia del fútbol. Ha demostrado que, pese a ir cumpliendo años, sigue siendo determinante. Es un peligro cuando reciba al borde del área, se contrarresta teniendo la pelota y que sean los argentinos los que corran”, destacó.

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“Es muy difícil parar a Leo y también a Lamine. Quiero y creo que sea el partido de Lamine y se consagre. Es ley del fútbol, ahora le toca a Lamine”, añadió.

Y consideró una “casualidad divina” que ambos se enfrenten en la final del Mundial tras la foto de un calendario benéfico en 2007 en la que Messi bañaba a Lamine Yamal.

“Pensar que la Masía del Barça produce y genera jugadores de gran talento es motivo de orgullo. Lamine Yamal y otros muchos, que están Gavi, Cubarsí, Marc Bernal… y jugadores como Messi. Es un orgullo para un club como el nuestro que puedan ser campeones del mundo jugadores que han sido formados en casa. Ahora es el momento de Lamine. Messi nos ha dado años de gloria y forma parte del pasado esplendoroso de la historia del Barça”, señaló sobre la Masía.

De cara al partido, Joan Laporta se mostró confiado en que España pueda ganar su segunda estrella de campeona del mundo.

“Sensaciones muy buenas. Ganadoras. La selección española tendremos la pelota. El estilo de juego es muy parecido al del Barça, con ocho jugadores nuestros con un estilo genuino de jugar al fútbol. Y la selección se ha contagiado de nuestro estilo con el toque de Luis de la Fuente”, declaró.

“Puede salir un partido como contra Francia y nos daría muchas opciones. La baza de Argentina es hacer un partido muy intenso, espero que se quede en un juego duro y no vaya más allá, que depende de que el árbitro no sea permisivo”, completó. EFE

(video)

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