Laporta: “La oferta, muy buena, por Julián caduca a final de mes”

Nueva York (EE.UU.), 18 jul (EFE).- Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, aseguró que su oferta para fichar al delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez, y que consideró como “muy importante y muy buena”, caduca a final del mes de julio, a la vez que confió en que se produzca el fichaje a pesar de la negativa reciente de Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, y Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club.

“Respeto la opinión de Miguel Ángel y de Enrique Cerezo. Nosotros estamos ahí con una oferta. Es un jugador que nuestro entrenador lo quiere y por eso le hicimos la oferta al Atlético de Madrid. Es una oferta muy importante, muy buena”, dijo durante un acto en Little Spain, Nueva York, con motivo de la final del Mundial.

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“No es una oferta ilimitada en el tiempo y acabando el Mundial, hasta final de mes”, continuó.

“Hay tantos casos en los que se ha dicho que no iría un jugador nunca al Barça y ha acabado viniendo, sin recordar ejemplos. Cuando un jugador quiere salir, un club grande no puede permitirse jugadores que estén a disgusto. En nuestro caso no se daría nunca. Y si te hacen una buena oferta, hay que aprovecharla”, completó.

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Una final del Mundial entre España y Argentina de este domingo en la que juega Julián Álvarez, además de ocho futbolistas del Barça en la selección española. Por ello, Laporta acudió a Nueva York para apoyar a sus futbolistas, a la selección española y a trabajar en el crecimiento de su club.

“Me siento muy querido por el fútbol internacional. Hemos tenido reuniones con Infantino y veo un cariño especial por la forma que tenemos de entender el fútbol. Han habido compañía que se han interesado por el Barça por esponsorización y para plantear negocios que sean beneficiosos para el club”, señaló.

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“Deco y toda la dirección deportiva trabajan para mejorar un equipo que ya está sólido pero con los retoques que se pueden hacer esperamos que seamos más competitivos. La regla de 1:1 -del juego limpio financiero de LaLiga, lo que implica que este verano podrá operar con normalidad en el mercado de fichajes- fluctúa. Ahora nosotros hacemos una inversión como la que podéis imaginar y se va recuperando”, aseguró. EFE

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