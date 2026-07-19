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La marcha de España tiñe de rojo Nueva York en busca de su segunda estrella

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Nueva York (EE.UU.), 18 jul (EFE).- La marcha de aficionados de la selección española llegó este sábado a su última parada, tras la primera del día 15 en Atlanta, al tomar las calles de Nueva York con cánticos de apoyo en busca de la segunda estrella de campeona del mundo.

El objetivo estuvo claro desde el primer momento: emular lo conseguido en Sudáfrica 2010.

Y tras pasar por Atlanta, Guadalajara, Los Ángeles y Dallas, los aficionados españoles se reunieron este sábado en Nueva York, un día antes de la final del Mundial con Argentina para dar aliento y rebajar los nervios previos al gran día.

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Con la trompeta y el bombo que han acompañado a España desde el inicio del torneo, sustentados por las peñas ‘Furia Española’ y ‘Marea Roja’. numerosos aficionados españoles tiñeron con ese color las calles de Nueva York.

Con el Madison Square Garden como punto de partida y hasta Little Spain, un pedacito de España en Nueva York, perteneciente al grupo empresarial del chef español Jose Andrés, los aficionados disfrutaron de la víspera de la final.

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“Yo soy español”, “argentino el que no bote” y con la novedad de una versión de la canción de Bad Bunny ‘Cafe con Ron’ -”por la mañana café, por la tarde ron, la segunda estrella es en Nueva York”- los aficionados fueron descendiendo por Manhattan evitando la lluvia y las tormentas que arreciaron durante la tarde en Nueva York.

Un sentimiento común y un objetivo claro: ganar esa segunda estrella ante Argentina en la final de este domingo 19 de julio que se disputará en el MetLife Stadium. EFE

(foto) (vídeo)

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