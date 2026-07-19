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Krejcikova se reivindica en Atenas

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Redacción deportes, 19 jul (EFE).- La checa Barbora Krejcikova, que estuvo meses alejada de las pistas por una lesión en la espalda, se reencontró con el triunfo en un torneo y conquistó el de Atenas, al vencer a la local Maria Sakkari por 7-6(5) y 6-3.

La tenista de Brno, que llegó a ser la número dos del mundo, logró un titulo dos años después del último que consiguió, en el 2024 en Wimbledon, uno de los dos Grand Slam que posee junto a Roland Garros del 2021.

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La checa tardó una hora y 45 minutos en ganar por tercera vez en otros tantos partidos a la tenista local, que no pudo desprenderse del maleficio en las finales. Ya la había ganado dos ocasiones antes, ambas en el 2021, en Dubai y en Roland Garros.

No dio opción la jugadora checa que el lunes será la vigésima sexta tenista del circuito femenino. Su mejoría ha sido evidente desde que volvió a las pistas en mayo y tras la final en Bolduque consiguió triunfar en Atenas.

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El noveno título logrado por la checa contrasta con Maria Sakkari que llegaba a una final desde marzo del 2024. Era la undécima en su carrera y solo ganó dos, en Rabat en el 2019 y en Guadalajara en el 2023. EFE

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