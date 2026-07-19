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Koundé: "Es algo histórico para Kylian Mbappé, pero hoy es difícil alegrarme"

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Miami (EE.UU.), 18 jul (EFE).- Jules Koundé resaltó este sábado la hazaña que está a punto ratificar su compañero Kylian Mbappé con su doblete a Inglaterra que le elevado como máximo goleador de todos mundiales, aunque en ese pulso con Lionel Messi, el argentino tiene la última palabra el domingo en la final contra España.

Koundé expresó que al margen de ese gran logro de su compatriota, le cuesta alegrarse al final de la jornada al caer por 4-6 en el partido por el bronce.

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"Lo más importante es el colectivo. Es algo histórico para Kylian, que es un grandísimo jugador, pero hoy es difícil alegrarme porque hemos perdido y dejamos la competición con una segunda derrota seguida", dijo Koundé tras el partido jugado en Miami.

Francia finalizó el Mundial en cuarta posición tras caer ante España en semifinales por 0-2 y hoy con Inglaterra por 4-6 en el partido por el tercer puesto.

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Los 2 goles elevaron a 10 la cuenta de Mbappé y ahora supera a Messi, que tiene 8, en la carrear por la Bota de Oro.

Además, lo ha rebasado como máximo goleador en la historia de las copas del mundo, con 22 goles por 21 de Messi.

Koundé, defensa del Barcelona, agradeció al seleccionador Didier Deschamps por los años que compartieron vestuario, puesto que el de hoy fue el último encuentro del entrenador

"Quiero agradecerle por los años que hemos pasado juntos, y por las competiciones que hemos ganado y las que no. Ha sido muy positivo", señaló Koundé.

Deschamps hizo debutar al zaguero con la selección en un amistoso contra Gales en 2021.

Bajo la batuta de Deschamps, que asumió el puesto de seleccionador francés en 2012, Francia conquistó el Mundial 2018 y la Liga de Naciones 2021.EFE

(foto) (video)

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