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Hermoso de Mendoza marca la diferencia en la corrida de rejones de la Feria de Santander

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Juan Antonio Sandoval

Santander, 19 jul (EFE).- Guillermo Hermoso de Mendoza ha salido a hombros por la puerta grande en la corrida de rejones de la Feria de Santiago de Santander, tras cortar un total de tres orejas.

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Fue un encierro de tres toros de Pallarés, en los que ha destacado el sexto, el de mayor duración de la corrida, y otros tres de Benítez Cubero, al que le ha faltado celo en líneas generales.

Guillermo Hermoso de Mendoza ha puesto todo de su parte para completar la falta de empuje del astado Pastor (3º), de Benítez Cubero.

A lomos de Ecuador ha colocado una banderilla al quiebro cumbre en la cima de la tarde, por lo rítmico de la batida y lo apretadísimo del embroque, ha tenido una precisión propia de los consagrados.

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Antes y después de este prodigio, la cadencia uniforme y sostenida ha presidido los galopes a dos pistas y el rejón de muerte ha tenido un efecto fulminante.

El toro se ha derrumbado y, al unísono, ha rugido el coso santanderino, lo mismo que en el instante en que el presidente ha somado el segundo pañuelo blanco en el antepecho de su palco.

En el sexto, el mejor del encierro, ha sido el caballo Navegante el que ha ajustado un quiebro hasta lo inverosímil, mientra el público lo ha coreado todo, hasta la coz propinada por Medellín como respuesta a un pitonazo después de que fuera mucho lo que arrimó Guillermo Hermoso sus cabalgaduras.

Una vez más, el acero ha sido certero y el presidente ha tasado la obra en una oreja ante una fortísima petición de la segunda.

El festejo lo ha abierto un toro de Pallarés de poco poder al que había que dejar llegar mucho para darle celo.

Aunque noble, ha sido preciso esperarlo y así lo ha hecho Andy Cartagena, cuyos caballos han sentido el impacto de los pitones, tras apurar en los galopes post banderillas, que ha ido fue colocando con ajuste creciente.

Todo salpicado con continuas exhortaciones al público, pero su actuación no ha alcanzado excelencias a pesar de los cuatro palos al violín, tres farpas incluidas, porque ha faltado pujanza en la res.

Al cuarto le ha costado mover sus 579 kilos. pero los detalles de doma y la continua comunicación de Cartagena con el respetable han mantenido una tensión festiva que, tras el rejonazo, ha estallado para pedir una oreja, que no ha atendido el paco.

Romano, segundo de la tarde, de pocas carnes, ha dejado hacer a Lea Vicens. La rejoneadora gala ha estado fácil y solvente, pero con un mal manejo de rejón de muerte.

Lo aplomado de Macedonio, el quinto toro, condicionado la lidia de la rejoneadora, en la que no ha habido nada trascendente.

Ficha del festejo.-

Plaza de Cuatro Caminos. Segunda de abono de la Feria de Santiago de Santander. Tres toros de Pallarés (1º, 2º y 6º) y tres de Benítez Cubero (3º, 4º y 5º), despuntados conforme al Reglamento, para rejones. Ayunos de casta y duración, aunque nobles, sólo destacó el sexto, el de mayor duración y entrega. Casi lleno.

Andy Cartagena: Rejonazo trasero, petición escasa; pinchazo, rejonazo, petición, saludos.

Lea Vicens: Pinchazo en el costillar, dos pinchazos, medio rejón, saludos; medio rejón, aviso, palmas.

Guillermo Hermoso de Mendoza: Rejonazo caído, dos orejas; rejonazo, oreja. Salió a hombros por la puerta grande.

EFE

1011400

jas/mg/fp

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