El Visma lamenta la retirada de Vingegaard: "Es una pena, se sentía muy bien"

Plateau de Solaison (Francia), 19 jul (EFE).- La caída y retirada de Jonas Vingegaard sacudió el ánimo de pelotón y del equipo del ciclista danés, el Visma, que lamentó la fractura de clavícula del doble ganador del Tour "en un momento en que se encontraba bien".

"El Tour era nuestro gran objetivo del año. A pesar de la gran diferencia, nos estaba yendo muy bien con Jonas", lamentó Marc Reef, director del Visma-Lease a Bike.

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La etapa estaba trascurriendo según los planes previstos por el equipo Visma, cuando, a falta de 22 km para la meta, Vingegaard se vio involucrado en una múltiple caída en la que salió especialmente malparado.

Fue trasladado en ambulancia a un hospital, donde se le detectó la fractura de la clavícula derecha y múltiples abrasiones.

"El plan y la carrera estaban saliendo a la perfección. Victor Campenaerts y Bruno Armirail lideraban la carrera y controlábamos la parte trasera. Superamos bien la subida y la diferencia con el grupo de cabeza se mantuvo dentro de los límites. Además, Jonas se sentía muy bien y Sepp Kuss también estaba preparado. Así que es una verdadera lástima", explicó Reef en Sporza.

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El Visma no relacionó el accidente de Vingegaard con el hecho de que el danés se viera sometido a un control antidopaje por sorpresa a las 2 horas de la pasada madrugada.

"Nos iba bien en la carrera y él se sentía bien. Un accidente siempre puede ocurrir. No sé qué ha podido ocurrir. Desde el coche lo vimos de repente tirado en el asfalto, pero enseguida nos dimos cuenta de que no podía subir a la bicicleta", precisó.

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En el Visma se mantenía la esperanza de que Vingegaard pudiera remontar la diferencia con Pogacar, a pesar de que era de 4.30 minutos.

"Teníamos la vista puesta en estas etapas y en la de la semana que viene. A pesar de la gran diferencia, seguíamos creyendo en él y queríamos seguir demostrando esa confianza. Por eso tomamos el control de la carrera. Es increíblemente decepcionante que termine así", dijo Reef.

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El estadounidense Matteo Jorgenson, uno de los principales gregarios de Jonas Vingegaard, se sintió triste y decepcionado por la desgracia de su jefe de filas.

"Estamos todos muy decepcionados. Ahora no tenemos plan B, apostábamos todo por Jonas y es una pena porque hoy se sentía bien. Todo iba según lo previsto, pero el ciclismo a veces es una mierda", señaló. EFE

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