"¡El que no salte es español!": los argentinos invaden Times Square y sueñan con la cuarta

Nueva York, 18 jul (EFE).- Miles de aficionados argentinos se reunieron este sábado en Times Square en la víspera de la final del Mundial entre España y Argentina bajo cánticos como "El que no salte es español" o el famoso "Muchachos".

Los aficionados argentinos, conocidos por movilizarse en masa en los partidos mundialistas de su selección, tomaron Times Square a las 17:00 hora local (21:00 GMT) con enormes banderas albicelestes, muchas de ellas con los rostros de Diego Armando Maradona y Lionel Messi.

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El principal cántico escuchado en la plaza de Times Square y en las distintas calles aledañas abarrotadas también de camisetas albicelestes fue "El que no salte es español", una variante del tradicional "El que no salte es un inglés", que ya se escuchó en la semifinales en Atlanta.

En algunas otras pancartas más soeces se podía leer "Inglaterra, la concha de tu madre". Argentina eliminó a los ingleses en semifinales por 1-2 y repitió la victoria de Maradona en cuartos de México 1986 con el mismo resultado.

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También los hubo que apostaban por traer máscaras de cabras, en referencia al anglicismo "GOAT" (Greatest Of All Time, en inglés), para referirse al mejor de todos los tiempos, con el nombre de Leo Messi.

Por disfraces, había un hombre que iba de baraja de cartas con el símbolo de las cuatro copas, en referencia a las posibles cuatro Copas del Mundo si Argentina gana la final ante España.

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Los más atrevidos montaron incluso barbacoas cerca de Times Square para comer el típico asado argentino a menos de 24 horas para la final.

El escenario del 'banderazo' no pudo ser mejor. En Times Square aparecía de vez en cuando Lamine Yamal en algunos anuncios de marcas de ropa, mientras que también lo hacían Leo Messi y Rodrigo de Paul en otros letreros publicitarios. EFE

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