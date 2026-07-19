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Eberechi Eze dice que los jugadores ingleses desean la continuidad de Tuchel

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Miami (EE.UU.), 18 jul (EFE).- Eberechi Eze aseguró este sábado que él y sus compañeros desean que Thomas Tuchel siga siendo el seleccionador de Inglaterra después del Mundial, tras vencer a Francia por 4-6 en el partido por el tercer puesto y obtener el mejor resultado de los Tres Leones desde 1966.

"Definitivamente (queremos continuar). Es un gran entrenador y podemos hacer algo especial. Hoy queríamos dar un paso adelante y empezar de nuevo. Ser los mejores desde 1966 es un paso en la dirección correcta", dijo el extremo del Arsenal.

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Inglaterra no ha vuelto a una final mundialista desde que alzó el torneo en 1966, y había caído en dos ocasiones en el partido por el bronce.

Sobre las críticas que recibió el equipo tras la derrota en semifinales contra Argentina, tras un pésimo segundo tiempo, destacó que ellos no prestan atención a ese tipo de comentarios y se enfocan en lo que son capaces de controlar.

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Tuchel fue ampliamente criticado por las decisiones tácticas que tomó en ese encuentro después del primer gol inglés. La entrada en el campo de varios defensas en sustitución de jugadores de ataque dio lugar a un asedio argentino en los últimos minutos que culminó con la remontada de la selección argentina.

El entrenador alemán llegó al banquillo de la selección inglesa al término de la última Eurocopa, en la que Inglaterra cayó en la final ante España. EFE

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