Dos heridos al caer un ultraligero desde baja altura en el Monte Valonsadero (Soria)

Valladolid, 19 jul (EFE).- Un hombre y una mujer de unos 60 años han resultado heridos esta tarde tras caerse un ultraligero desde baja altura en la zona del monte Valonsadero de la capital soriana, según ha informado el servicio autonómico de emergencias 1-1-2.

El accidente del ultraligero se ha producido en torno a las siete de la tarde en las inmediaciones del puente del Canto, en el monte Valonsadero.

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Según el aviso, ambos ocupantes, el hombre y la mujer, de unos 60 años, se encuentran heridos, conscientes, con contusiones y magulladuras.

Por ello, el 1-1-2 ha avisado a los Bomberos de Soria, a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que ha enviado un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico.EFE

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