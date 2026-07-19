Espana agencias

De la Fuente repite alineación también en la final

Guardar
Google icon

East Ruthreford (EE.UU.), 19 jul (EFE).- Luis de la Fuente, técnico de la selección española, repite el mismo once inicial que puso ante Bélgica, en cuartos, y en la semifinal contra Francia, para el partido por el título mundial que enfrentará a España contra Argentina, en el estadio Metlife de East Rutherford.

De la Fuente mantiene a Pedri González en el banquillo, desbancado en el once por Fabián Ruiz, y son titulares Lamine Yamal y Pedro Porro, que acabaron con algunos problemas musculares el encuentro contra Francia.

PUBLICIDAD

España afronta la final de la Copa del Mundo 2026 con el siguiente once: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodrigo Hernández, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Alex Baena. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España, en directo | El fuego de La Mierla arrasa 13.000 hectáreas en Guadalajara con 21 poblaciones evacuadas

Desde principios de 2026, el fuego ha arrasado más de 62.000 hectáreas de superficie forestal en nuestro país

Última hora de los incendios en España, en directo | El fuego de La Mierla arrasa 13.000 hectáreas en Guadalajara con 21 poblaciones evacuadas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

El refugio español de Lionel Scaloni en Mallorca: el seleccionador argentino vive en una casa frente al mar con vistas a la Sierra de Tramuntana

El argentino está casado con la mallorquina Elisa Montero, por lo que vive en la isla con ella y sus dos hijos

El refugio español de Lionel Scaloni en Mallorca: el seleccionador argentino vive en una casa frente al mar con vistas a la Sierra de Tramuntana

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

Los impuestos en el Peñón se acercarán gradualmente a los españoles para reducir las diferencias de precios y combatir el contrabando

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La otra final del Mundial se jugará en el palco: Trump compartirá asiento con varios de los dirigentes con los que mantiene abiertos sus mayores desencuentros

La otra final del Mundial se jugará en el palco: Trump compartirá asiento con varios de los dirigentes con los que mantiene abiertos sus mayores desencuentros

Una niña vive en Chile con su madre, su padre en España y no le pasaba una pensión de alimentos: la Justicia aplica el derecho europeo para obligarle a pagarla

Feijóo promete revisar las regularizaciones y endurecer el acceso a la nacionalidad si gobierna: “La política migratoria de Sánchez va en contra del derecho europeo”

Emiliano García-Page lamenta que el PSOE “ya no es el que conocían los ciudadanos”: “El proyecto de Sánchez es Pedro”

Pedro Sánchez, del Mundial a África: este lunes aterriza en Argelia con el gas en el centro de la visita y el tabú del Sáhara Occidental sobrevolando el encuentro

ECONOMÍA

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

Argentina gana a España en paro y crecimiento económico, pero pierde por goleada en inflación y condiciones laborales

Una semana de vacaciones en familia ya cuesta alrededor de 2.000 euros incluso en los destinos más baratos de España

La ley permite al inquilino quedarse hasta cinco años en la vivienda aunque su contrato de alquiler sea solo de uno

Del campo argentino a la mesa española: el viaje de 10.000 kilómetros de un chuletón de carne argentina tras el acuerdo UE-Mercosur

DEPORTES

España - Argentina, final del Mundial 2026, última hora en directo: La Roja sale con el once de gala

España - Argentina, final del Mundial 2026, última hora en directo: La Roja sale con el once de gala

Luis de la Fuente repite once para medirse a Argentina en la final del Mundial 2026: esta es la alineación de España

“Jamás había visto una copa tan bonita”: las declaraciones de los jugadores de La Roja tras ganar el Mundial de 2010

La selección española jugará la final del Mundial 2026 con la equipación principal

Así vivirán la final del Mundial los pilotos de avión en pleno vuelo: “En 2010 anuncié por megafonía el gol de Iniesta y fue un orgullo”