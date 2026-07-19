Coello y Tapia dominan a Lebrón y Augsburger para ganar el Málaga P1

Málaga, 19 jul (EFE).- Los números uno del mundo, Arturo Coello y Agustín Tapia, ganaron este domingo la final del Andalucía Málaga Premier Padel P1 en dos sets de gran contundencia (6-2 y 6-2) ante Juan Lebrón y Leo Augsburger, los segundos cabezas de serie, en 53 minutos de juego.

Coello y Tapia, que suman seis títulos en esta temporada 2026, se convierten en tricampeones del P1 de Málaga, un torneo que han ganado en las últimas tres ediciones disputadas en el Palacio de los Deportes Martín Carpena. EFE.

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