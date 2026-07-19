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Arturo Coello y Agustín Tapia reinan de nuevo en el Málaga Premier Padel P1

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Málaga, 19 jul (EFE).- Los números uno del mundo, Arturo Coello y Agustín Tapia, ganaron este domingo su tercera final consecutiva del Andalucía Málaga Premier Padel P1, con una actuación dominante (6-2 y 6-2) ante Juan Lebrón y Leo Augsburger, los segundos cabezas de serie, en 53 minutos de juego.

Coello y Tapia, que ya suman siete títulos en esta temporada 2026, se convierten, además, en tricampeones del P1 de Málaga, un torneo que han ganado en las últimas tres ediciones disputadas en el Palacio de los Deportes Martín Carpena.

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Los reyes del pádel volvieron a mostrar su versión más arrolladora en la final de este domingo, una versión corta de la final femenina (más de tres horas). Coello y Tapia no dieron ninguna opción a una pareja que había llegado por méritos propios hasta allí.

Se trata del gaditano Juan Lebrón y el argentino Leo Augsburger, los 'top-3' del mundo, que llegaban de protagonizar el gran partido de las semifinales, eliminando este sábado a la pareja dos del mundo, Ale Galán y Fede Chingotto.

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Como un torbellino, el tándem hispanoargentino formado por Coello y Tapia sacó músculo desde el inicio, con varias roturas de saque y evitando que el encuentro se fuera a puntos largos.

Un 6-2 en el primer set y otro 6-2 en el segundo, sin fisuras en su juego, un monólogo en las vigésimoséptimas finales seguidas de este dúo que sigue agrandando su historia con más récords.

Más de diez mil personas presenciaron la final masculina del P1 de Málaga en el pabellon habitual del Unicaja Balonseto, el Martín Carpena, en la que fue la cuarta prueba en suelo español del circuito mundial de pádel. EFE

afl/cb/jl

(foto)

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