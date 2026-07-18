Uribes dice que la final del Mundial marca un "momento trascendente" en el fútbol español

Madrid, 18 jul (EFE).- El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, considera que la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, marca "un momento trascendente" en el fútbol español.

En una nota del CSD, su máximo responsable señala: "estamos en la edad dorada de nuestro fútbol, tanto masculino como femenino, con éxitos recurrentes a nivel absoluto y categorías inferiores que son fuentes de grandes augurios y que completan el extraordinario momento del deportes español".

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Rodríguez Uribes opina que el equipo, que el domingo buscará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey su segunda estrella de campeón mundial y que ha construido el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, "es un motivo de orgullo".

"Su juego colectivo, entusiasta y, por supuesto, de gran nivel refleja el enorme trabajo que la Real Federación Española de Fútbol desarolla desde la etapas formativas hasta esta gran obra que es nuestra selección absoluta", destaca.

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Considera el presidente del CSD que el "momento trascendente" viene motivado porque "no sabemos si volveremos a vivir algo así, aunque a este equipo joven le sigue quedando un enorme recorrido por delante". EFE