Un dron descubre a dos menores como autores de fogatas en un monte de Benalmádena (Málaga)

Málaga, 18 jul (EFE).- La cámara térmica de un dron de la Policía Local de Benalmádena (Málaga) ha descubierto este sábado a dos menores en el monte Calamorro como los presuntos autores de reiterados fuegos registrados en dicho enclave del municipio en las últimas semanas.

La Policía Local mantenía desde hace semanas un dispositivo especial de prevención de incendios que ha permitido identificar a los dos presuntos autores, que fueron localizados por los agentes en dicho monte junto a varias fogatas aún calientes y con cerillas y mecheros en sus mochilas.

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Los menores han reconocido los hechos y desde el Ayuntamiento han informado que en el esclarecimiento de los mismos ha jugado un papel fundamental el uso de las nuevas tecnologías y el apoyo de la Unidad de Drones.

Desde que se tuvo constancia de la primera fogata en el Calamorro, esta Unidad de la Policía Local de Benalmádena ha realizado repetidos vuelos preventivos en la zona, hasta que en la madrugada de este sábado la cámara térmica de uno de los drones detectó la presencia de los dos personas, que de inmediato fueron identificados por los agentes que se personaron en el lugar.

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Los menores han sido trasladados a dependencias del Cuerpo Nacional de Policía, donde han permanecido hasta la llegada de sus padres, tras instruirse las correspondientes diligencias policiales.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que "estamos en época de riesgo elevado de incendios forestales" y en un comunicado, al que ha tenido acceso EFE, se subrayado que cuando se localizó a los presuntos autores de las fogatas, corría aire, lo que incrementa notablemente el riesgo.

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El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha puesto en valor el trabajo desempeñado por la Policía Local, "que seguro ha evitado daños mayores en el entorno del monte Calamorro y la Cañada del Lobo, una zona de gran valor medioambiental y de ocio y disfrute de vecinos y visitantes".

Igualmente ha señalado la importancia de la incorporación de las nuevas tecnologías a la labor policial, "lo que sin duda refuerza su trabajo e incrementa la seguridad en nuestra ciudad".

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La Policía Local continuará con este dispositivo preventivo a lo largo de los próximos meses de mayor riesgo, aplicando el uso de las nuevas tecnologías que permiten llegar a zonas que de otra forma sería más complicado.

Desde el Ayuntamiento de Benalmádena se solicita a la población la máxima precaución frente al riesgo de incendios y se agradece la colaboración ciudadana en caso de detectar cualquier comportamiento irregular. EFE

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