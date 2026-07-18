Transición inicia el procedimiento para inhabilitar a Holaluz y traspasar sus clientes

Madrid, 18 jul (EFE).- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha iniciado el procedimiento administrativo para extinguir la habilitación de Holaluz como comercializadora de energía eléctrica, al considerar que la compañía ha incumplido las obligaciones exigidas para el ejercicio de esta actividad.

De forma paralela, el ministerio ha iniciado también el procedimiento para el traspaso de los clientes de la compañía a un comercializador de referencia, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este sábado.

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Fuentes del departamento han confirmado a EFE la apertura del expediente, aunque de momento no han precisado los motivos concretos.

La resolución fue adoptada el pasado 16 de julio por el director general de Política Energética y Minas y abre un plazo de diez días hábiles para que la compañía presente las alegaciones que considere oportunas que comienza este domingo.

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La comercializadora, que cotiza en el BME Growth, redujo en 2025 sus pérdidas un 29,5 %, hasta los 22,2 millones de euros, mientras que sus ingresos descendieron un 41 %, desde los 271 millones de 2024 hasta los 158,9 millones de euros.

La compañía atribuye la evolución del ejercicio a la fase final del proceso de homologación judicial de su plan de reestructuración financiera y al posterior desembolso del préstamo convertible, tras la entrada del fondo Icosium como máximo accionista, según los datos.

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La empresa cerró 2025 con 167 trabajadores, frente a los 292 del ejercicio anterior, lo que supone una reducción de plantilla del 42,8 %, y con unos 221.000 contratos activos en España.

La compañía anunció además el pasado abril su regreso al negocio de comercialización de gas natural, del que salió en septiembre de 2022 como consecuencia de la escalada de precios provocada por la guerra en Ucrania.

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Holaluz justifica ahora la recuperación de este servicio por la demanda de sus clientes de contar con una oferta conjunta de electricidad y gas natural gestionada desde una única plataforma. EFE