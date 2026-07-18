Trabajan por tierra y aire en un incendio en Laujar de Andarax (Almería)

Almería, 18 jul (EFE).- El Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) trabaja por tierra y aire en el incendio forestal declarado este sábado en un paraje de Laujar de Andarax (Almería).

El incendio se ha declarado minutos antes de las 17:00 horas y afecta a un paraje forestal conocido como La Capacidad de este municipio almeriense, de unos 1.700 vecinos.

PUBLICIDAD

El Infoca actúa en la zona con cuatro helicóptero semipesados y uno ligero, cuatro aviones de tierra en carga y uno de coordinación.

Ese despliegue refuerza el trabajo que desarrollan por tierra 37 efectivos con una autobomba y un equipo de mando. EFE

mro/erv/may