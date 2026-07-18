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Tabla de tiempos del último entrenamiento libre para el Gran Premio de Bélgica

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Redacción deportes, 18 jul (EFE).- Tabla de tiempos del tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Bélgica, el décimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Spa-Francorchamps:

.1.

Kimi Antonelli

ITA

Mercedes

1:45,990

.2.

Lando Norris

GBR

McLaren

a 0,139

.3.

Max Verstappen

NED

Red Bull

   0,148

.4.

George Russell

GBR

Mercedes

   0,367

.5.

Lewis Hamilton

GBR

Ferrari

   0,392

.6.

Charles Leclerc

MON

Ferrari

   0,760

.7.

Oscar Piastri

AUS

McLaren

   0,795

.8.

Nico Hülkenberg

GER

Audi

   0,934

.9.

Gabriel Bortoleto

BRA

Audi

   1,059

10.

Isack Hadjar

FRA

Red Bull

   1,106

11.

Arvid Lindblad

GBR

Racing Bulls

   1,186

12.

Liam Lawson

NZL

Racing Bulls

   1,700

13.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

   1,914

14.

Oliver Bearman

GBR

Haas

   1,930

15.

Pierre Gasly

FRA

Alpine

   1,959

16.

Alexander Albon

THA

Williams

   2,000

17.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

   2,654

18.

Carlos Sainz

ESP

Williams

   2,702

19.

Esteban Ocon

FRA

Haas

   2,740

20.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

   3,000

21.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

   4,165

22.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

   4,641

EFE

arh/cmm

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