Tabla de tiempos del último entrenamiento libre para el Gran Premio de Bélgica

Redacción deportes, 18 jul (EFE).- Tabla de tiempos del tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Bélgica, el décimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Spa-Francorchamps:
.1.
Kimi Antonelli
ITA
Mercedes
1:45,990
.2.
Lando Norris
GBR
McLaren
a 0,139
.3.
Max Verstappen
NED
Red Bull
0,148
.4.
George Russell
GBR
Mercedes
0,367
.5.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
0,392
.6.
Charles Leclerc
MON
Ferrari
0,760
.7.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
0,795
.8.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
0,934
.9.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
1,059
10.
Isack Hadjar
FRA
Red Bull
1,106
11.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
1,186
12.
Liam Lawson
NZL
Racing Bulls
1,700
13.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
1,914
14.
Oliver Bearman
GBR
Haas
1,930
15.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
1,959
16.
Alexander Albon
THA
Williams
2,000
17.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
2,654
18.
Carlos Sainz
ESP
Williams
2,702
19.
Esteban Ocon
FRA
Haas
2,740
20.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
3,000
21.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
4,165
22.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
4,641
EFE
arh/cmm
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