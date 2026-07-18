Espana agencias

Rueda pide a los candidatos de las urbes "conseguir" lo que "le falta" al PPdeG: "No te vamos a fallar, Alberto"

Guardar
Google icon
Imagen 6PTR5ZICGNBJHHVL6XLOHQT4EI

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha reivindicado la "ambición" de los siete candidatos del partido a la Alcaldía de las siete ciudades gallegas y les ha instado a lograr las cinco ciudades en las que el partido no gobierna --todas, excepto Lugo y Ferrol--. "No te vamos a fallar, Alberto [Núñez Feijóo]", le ha prometido al presidente estatal.

Este es el mensaje que ha lanzado en el acto de presentación de los 54 candidatos 'populares' en las capitales de provincia, incluidos los de todas las urbes de Galicia, que ha acogido el acto desde Santiago de Compostela. Rueda ha alabado la "grandeza y unidad" del partido y que se desprende de los mensajes lanzados por los alcaldables, con los que cree que cualquier 'popular' puede sentirse "identificado".

PUBLICIDAD

En el caso de Galicia, ha celebrado que su partido ostente el bastón de mando en la "mayoría" de los ayuntamientos. Sin embargo, ha fijado una meta: "Pese a haber ganado en la mayoría de las ciudades, no gobernamos en la mayoría de ellas. Estamos aquí para conseguir lo que nos falta, no lo que ya hemos logrado".

El presidente del PPdeG ha recordado que todos ellos son --también él mismo-- "candidatos de Feijóo", lo que, a su modo de ver, "es garantía de muchas cosas". "Lo primero, de exigencia máxima; lo segundo, de rigor y de seriedad, y lo tercero, de saber que nos va a corresponder", ha asegurado.

PUBLICIDAD

"Colaborar con el futuro presidente del Gobierno no significa bajar la cabeza como hace todo el Partido Socialista --o lo que queda-- delante de Sánchez. Consiste en trabajar y decirle las cosas", ha rematado, llamando a defender una política "decente y honesta".

AGRADECE A FEIJÓO UN PP "QUE NO SE ESCONDE"

Al presidente nacional, al que sustituyó al frente del PPdeG y de la Xunta de Galicia, le ha agradecido que "no rehuya" de "debates complicados": "La gente quiere vernos hablando de las cosas que le importan". A renglón seguido, le ha agradecido liderar un partido "que no se esconde".

"No necesitamos maniobrar; no necesitamos estar todo el día haciendo proclamas; no necesitamos decir que queremos separarnos de nadie, y no necesitamos esconder que estamos orgullosos de las cosas que siempre hemos defendido. Donde la gente vea problemas, nosotros vamos a seguir poniendo soluciones", ha prometido.

En este sentido, les ha asegurado a los candidatos de los 313 municipios gallegos que, además de contar con él, pueden hacerlo "con un partido fuerte y unido" y que se propone que la cadena "siga funcionando". Así, ha apelado a la "tarea ilusionante" que tienen por delante.

FELICITACIONES A LOS SIETE CANDIDATOS

Durante su intervención, se ha dirigido en concreto a los siete candidatos de las urbes, entre los que solo se estrenan Luisa Sánchez en Vigo y Ana Méndez en Ourense. A la primera la ha apreciado por haber asumido un reto "complicado y difícil" y a la segunda, por su "valentía" para asumir el desafío en una ciudad "donde todo está en complicado".

Al alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, le ha agradecido que "esté consiguiendo lo que dijo" en un municipio que "necesitaba un nuevo impulso", y a la regidora de Lugo, Elena Candia, la ha felicitado por "asumir el reto antes" de llegar a las elecciones. Lo hizo hace unos meses a través de una moción de censura facilitada por una edila tránsfuga del PSOE.

Asimismo, Rueda le ha agradecido a Rafa Domínguez (Pontevedra) que, habiendo quedado "a tan poca distancia", decidiera que "valía la pena" presentarse a la Alcaldía de nuevo; y a Miguel Lorenzo (A Coruña), que "siga luchando" por la ciudad.

Por último, ha utilizado las felicitaciones a Borja Verea (Santiago de Compostela) por haber "aguantado" durante los últimos tres años para cargar contra el BNG, que manda en la ciudad. En palabras de Rueda, la capital gallega es una muestra de la "ideología elevada al infinito" y la "gestión en el subsuelo" de la formación nacionalista. "Cuando volváis por Santiago, dentro de un años os recibirá un alcalde del PP", ha vaticinado ante los asistentes.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se acerca la tercera ola de calor del verano, con temperaturas de hasta 45 grados: la Aemet confirma qué día empezará

Ante esta situación, el organismo ha pedido que se extremen las precauciones, especialmente durante las horas centrales del día

Se acerca la tercera ola de calor del verano, con temperaturas de hasta 45 grados: la Aemet confirma qué día empezará

El 50% de los jóvenes españoles compra camisetas falsas: el Mundial dispara un negocio ilegal de 1.200 millones

España ocupa el segundo puesto europeo en falsificación intencionada, un fenómeno que cada gran torneo de fútbol vuelve a situar en el centro del debate

El 50% de los jóvenes españoles compra camisetas falsas: el Mundial dispara un negocio ilegal de 1.200 millones

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3 de este 18 julio

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3 de este 18 julio

¿Qué clase de procrastinador eres? Estos son los 9 tipos y sus consecuencias

No es pereza ni mala gestión del tiempo, sino un conflicto psicológico profundo, afirma un investigador

¿Qué clase de procrastinador eres? Estos son los 9 tipos y sus consecuencias
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP presenta a sus candidatos a las provincias con 11 novedades en un acto marcado por las ganas de elecciones y los guiños al Mundial

El PP presenta a sus candidatos a las provincias con 11 novedades en un acto marcado por las ganas de elecciones y los guiños al Mundial

¿Qué planes tiene China en España? Las claves para entender el despliegue del gigante asiático en Galicia, Zaragoza o Extremadura

Un padre divorciado en Cuba pierde la patria potestad de su hijo en España: ni se presentó al juicio y un tribunal de Málaga le retira todos los derechos sobre el menor

La UCO halla pruebas de que Acciona pagó el ‘renting’ de un Toyota de Santos Cerdán a través de pagos en efectivo que hacía un directivo de la constructora a Koldo García

La Unión Europea pone deberes a España contra la corrupción: control de los ‘lobbies’, frenar el atasco judicial y proteger a los denunciantes

ECONOMÍA

El 50% de los jóvenes españoles compra camisetas falsas: el Mundial dispara un negocio ilegal de 1.200 millones

El 50% de los jóvenes españoles compra camisetas falsas: el Mundial dispara un negocio ilegal de 1.200 millones

Cuándo terminan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

Si España gana el Mundial, Hacienda lo celebra: los jugadores pagarían seis millones en impuestos por la prima de 755.000 €

Sale a la venta uno de los castillos más importantes de España por 6,5 millones de euros

Banco Santander pacta un plan de prejubilaciones con hasta el 95% de la pensión: quiénes pueden acogerse a él y cuánto cobrarán

DEPORTES

Laporte pone el foco en el arbitraje antes de la final del Mundial: “En los partidos de Argentina hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo”

Laporte pone el foco en el arbitraje antes de la final del Mundial: “En los partidos de Argentina hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo”

Joan Capdevila pide ayuda desesperada en redes tras denegarle la entrada a Estados Unidos para la final del Mundial

La calidad del aire amenaza la final del Mundial en Nueva York: qué niveles obligarían a suspenderla o aplazarla

El esloveno Slavko Vincic será el árbitro de la final del Mundial 2026: España nunca ha perdido un partido dirigido por él

Una campaña en Francia con más de 82.000 firmas exige repetir la semifinal ante España por el penalti a Lamine Yamal