Pogacar vuelve a plantar la bandera en Le Markstein

Carlos de Torres

Le Markstein (Francia), 18 jul (EFE).- El esloveno Tadej Pogacar (UAE) volvió a dar un golpe de mano al Tour de Francia con una enésima exhibición en solitario que le dio la victoria en la decimocuarta etapa disputada en los Vosgos entre Mulhouse y Le Markstein, de 155,3, Vosgos y 3.800 metros de desnivel, alejando aún más a todos sus rivales en la general.

PUBLICIDAD

Allá donde Pogacar (Klanec, 27 años) se lució en 2023 estrenando la cima de Markstein, el esloveno volvió a plantar la bandera del poder del maillot amarillo, mostrando una superioridad que le acerca al quinto título del Tour de Francia, que le situará en breve junto a Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain.

Con un ataque a 1,6 km de la cima del inèdito Haag, Pogacar sometió a todos sus rivales. Acabó con la fuga que protagonizaba Carapaz y distanció a todos los rivales de la general. Cruzó la meta con el gesto "ronaldiano", con un tiempo de 4h.00.07, a una media de 38,8 km/hora.

PUBLICIDAD

Nada menos que la cuarta victoria en la presente edición, la número 25 en el Tour, por lo que iguala al francés André Leducq, y la 125 en su palmarés.

Por detrás los supervivientes del tsunami esloveno, con su compañero mexicano Isaac del Toro en la segunda plaza y la perla francesa Paul Seixas tercero, ambos a 38 segundos. Vingegaard, de nuevo perdedor entró a 44. Juan Ayuso, que perdió el maillot blanco en favor de Seixas, entró a 50 segundos, pasando apuros en los duros tramos finales.

PUBLICIDAD

"Ha sido un día espectacular. Nunca vi nada igual por el ambiente enlas cunetas, un gran espectáculo. Sabía que estaba al cien por cien estaba esperando los últimos km de la subida por si había ataques. Vingegaard y el Decathlon pusieron un ritmo fuerte, y como yo estaba bien me motivé para atacar y llevarme la etapa", dijo en meta Pogacar.

En la general otro mordisco importante de Pogacar y algunos cambios significativos. El rey del Tour amplía una ventaja que le permitirá afrontar la tercera semana con alfombra roja hasta París. Vingegaard le sigue a 4.30 minutos y Evenepoel a 5.04 como inquilinos del podio.

PUBLICIDAD

Paul Seixas, que ya es el mejor joven gracias a los 3 segundos de bonificación como tercero en la etapa, emerge como la gran esperanza que viene demostrando ser. En el año de su debut, con 19 años, ya es cuarto a 5.19, por delante del español Juan Ayuso, a 5.22. El alemán Lipowit es sexto a 5.44 e Isaac del Toro séptimo a 5.50.

Etapa corta pero explosiva, sin respiro, con 4 puertos que ofrecían batalla de principio a fin. Una intensa lluvia con granizo incluido despidió a los 170 corredores del pelotón en Mulhouse. No duró más de 10 minutos el chaparrón, así que enseguida empezó el festival de ataques.

PUBLICIDAD

El inminente esprint de Wattwiller espoleó al Alpecin para que Philipsen se llevara los puntos en pugna con el maillot verde Mads Pedersen. Era el km 10. Se acabó el llano, comenzó el sube y baja permanente hasta meta. Enseguida se presentó el Gran Balón (1a, 21,5 km al 4,8), la montaña más alta de los Vosgos pese a erguirse únicamente hasta los 1.424 metros de altura.

Castigo para los esprinters que se iban descolgando uno a uno, opciones para aventureros y escaladores. Subiendo el Balón se formó la primera fuga con 33 hombres. De nuevo Pidcock como amenaza para la general, Movistar metió a 4 hombres, el EF a Carapaz y Healy. Coronaron en cabeza Paret Peintre, que pasaba a ponerse segundo en el premio de la montaña, y Carapaz.

PUBLICIDAD

El grupo principal al mando del UAE coronó a 1.40 minutos, diferencia que se mantuvo en el primer paso por la meta de Le Markstein. Carapaz y Healy (EF Education), Tobias Johannessen y Anders Johannessen (Uno-X) y Valentin Paret-Peintre (Soudal) retaron al resto con cerca de 100 km por delante.

La llamada fuga de la fuga fue tomando cuerpo con Einer Rubio como sexto hombre. Los perseguidores cedían tiempo, pero Pidcock amenaza con ponerse segundo en la general, lo que obligó al Visma a ponerse las pilas para salvaguardar la plaza de Vingegaard. En el Col de Page (2a, 9,8 km al 4,7) puntuó Paret Peintre amenazando a su vez el maillot de puntos de Pogacar, quien perdía 3.10 en el citado puerto (km 71)

PUBLICIDAD

En una jornada de sobresaltos, el UAE sumó uno mayúsculo atacando en el descenso del Col de Page en comandita con el Red Bull de Evenepoel. Un corte en la zona noble dejó rezagados a Vingegaard, Ayuso, Seixas y demás hombres del top 10.

Hubo reacción. El grupo principal comenzó a subir el Balón de Alsacia (1a, 8,9 km al 6,9) con el sexteto en fuga estabilizado en torno a los 3 minutos. Era improbable el éxito del proyecto, pero alguno pescó entre tormenta y tormenta como Paret Peintre, quien se llevó los puntos para la montaña y de paso se ponía el frente de esta clasificación.

PUBLICIDAD

A 30 de meta el primero en ceder en la avanzadilla fue Ben Healy, incapaz de aguantar el ritmo que marcaban los hermanos Johannessen en el Col no puntuable de Hundsruck. Los hombres de Pogacar, con el apoyo del Red Bull de Evenepoel imponían marcha de caza, preparando el asalto en el último puerto, el inédito Col du Haag (1a, 11,2 km al 7,3)

A pie de puerto quedaban 4 por delante con 1.15 de renta: Carapaz, Paret Peintre, Einer Rubio y Tobias Johannessen. Exigua renta ante un pelotón que iba afilando las armas para la batalla. El ecuatoriano optó por una segunda rebelión, rendirse nunca el campeón olímpico, pero por detrás se barruntaba la tormenta del maillot amarillo.

Carapaz se vino abajo después de quedarse solo a 8 de la cima de Haag. Demasiado esfuerzo durante todo el día para la "Locomotora del Carchi". El grupo de Pogacar lo atrapó a 2,5 de la cima. Momento clave. Vingegaard se encargó de acelerar y seleccionar, luego el Decathlon de Seixas mostró sus cartas, y finalmente explotó el volcánico Tadej Pogacar.

Se acabó el debate, dudas fuera. Pogacar quería repetir el triunfo de etapa en el Markstein y estrenar la cima del Col de Haag, duro escenario con los últimos km de pista ciclable recuperado para el Tour. En 2023 ganó la etapa después de ser humillado por Vingegaard en la crono de Combloux, quien además de llevó el Tour.

Esas fechas, esos hechos, estimulan a Pogacar, quien no perdona ni una. Lucha en contra de la historia, y pronto entrará en el libro de oro del Tour con los mejores. Y aún queda la jornada del domingo con final en Plateau de Solaison, y la tercera semana en los Alpes. El esloveno vuela muy alto. Imparable.

La semana se cierra con la decimoquinta etapa entre Champagnole y Plateau de Solaison, de 183,9 km. Jornada clave con 4 puertos, la Cota des Rousses (3a, 6,6 km al 5,1), el Col de la Croisette (1a, 4,7 km al 11,2), la Cota du Mont (3a, 2,1 km al 8,3) y el ascenso final al Plateau de Solaison (Especial, 11,3 km al 9).

Los favoritos serán los protagonistas de la cita con final en la cima alpina inédita en la "grande boucle". En el reciente Tour de Auvernia-Ródano-Alpes se impuso el mexicano Isaac del Toro. EFE