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Pogacar: "No olvidaré esta vitoria con tanta gente animando"

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Le Markstein (Francia), 18 jul (EFE).- El esloveno Tadej Pogacar, vencedor en la décimo cuarta etapa del Tour de Francia, con lo que reforzó su liderato, destacó la gran cantidad de espectadores que animaron durante la jornada.

"Es algo inolvidable, creo que nunca había visto tanta gente animando en una etapa del Tour. Es algo que quedará para siempre en mi memoria. Ha sido una fantástica jornada en la que he podido aprovechar el trabajo del equipo y que estaba en buena condición. Y encima Del Toro ha sido segundo. Una jornada redonda", comentó el ciclista del UAE.

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El esloveno aseguró que esperó al final del puerto para atacar por las maniobras de otros equipos que le invitaron a pensar que podían intentar algo.

"Cuando faltaban menos de dos kilómetros me he lanzado a intentarlo. No tenía referencias en los cinco últimos kilómetros, pero conocía bien el puerto porque vine a reconocerlo y me he lanzado con todas las fuerzas a por la victoria, manteniendo la prudencia en las curvas porque estaba algo húmedo", dijo.

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Sobre la etapa de este domingo, con final en el puerto especial del Plateau de Solaison, el primer final alpino en vísperas de la jornada de descanso, Pogacar aseguró: "Todavía no la he estudiado pero parece más difícil de controlar que la de hoy. Tendremos que estar preparados para luchar. Es un puerto que me gusta, veremos cómo se desarrolla la jornada".

El esloveno también se refirió al rendimiento del francés Paul Seixas, que accedió a la cuarta posición: "Ha demostrado que es un campeón, que puede liderar un equipo y que está muy fuerte. El público le adora, es la gran esperanza francesa. Protéjanle y pronto brillará". EFE

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