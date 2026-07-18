Once personas rescatadas del agua tras hundirse un catamarán en Santa Pola (Alicante)

Alicante, 18 jul (EFE).- Once personas han sido rescatadas del agua tras comenzar a hundirse un catamarán frente a la isla de Tabarca, cerca de Santa Pola (Alicante), según ha informado Salvamento Marítimo, que ha indicado que todas las personas están sanas y a salvo.

Según ha informado en su cuenta oficial de X, tras recibir el aviso de Emergencias de la Generalitat Valenciana de que un catamarán estaba hundiéndose, se han movilizado al lugar la embarcación Salvamar Leo, el helicóptero Helimer 220, una patrullera de la Guardia Civil, la embarcación Speis II y bomberos del Ayuntamiento de Alicante.

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Posteriormente, los bomberos han informado de que habían rescatado en el agua a las once personas del catamarán, que están sanas y a salvo, y de que la embarcación seguía hundiéndose.

La embarcación Salvamar Leo ha trasbordado a los afectados y los ha desembarcado en el puerto de Santa Pola, donde esperaban servicios de asistencia sanitaria para su revisión médica.

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Tras volver Salvamar Leo a la zona hundimiento, ha encontrado la embarcación semihundida y tras darle un cabo en la proa y al darle remolque la embarcación ha salido inestablemente a flote.

Según Salvamento Marítimo, después de un "remolque muy complicado" lo ha llevado hasta el puerto de Santa Pola, donde se hacen cargo de embarcaciones auxiliares de puerto para su atraque.

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Tanto bomberos de Alicante como Salvamento Marítimo han destacado que esta actuación pone de manifiesto la importancia de la coordinación entre servicios y de disponer de recursos próximos.

"La cadena de salvamento en la mar tiene múltiples eslabones engrasados y coordinados", ha subrayado Salvamento Marítimo. EFE