Moreno pide "verdad, transparencia y justicia" para las víctimas del accidente de Adamuz

Córdoba, 18 jul (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este sábado "verdad, transparencia y justicia" para las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que causó la muerte de 46 personas.
En un mensaje en su perfil de la red social "X", Moreno ha recordado que este sábado se cumplen "seis meses del terrible accidente ferroviario de Adamuz" y aquellos "dramáticos días quedaron grabados para siempre en la memoria colectiva de Andalucía".
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"Fue desgarrador y la herida sigue abierta", ha señalado Moreno, quien ha reivindicado "verdad, transparencia y justicia" para las víctimas del siniestro. EFE
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