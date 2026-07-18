McIlroy carga contra DeChambeau por su "puro teatro" y querer "mantener rehén al torneo"

Redacción deportes, 18 jul (EFE).- El norirlandés Rory McIlroy, número dos del mundo, arremetió este sábado contra el estadounidense Bryson Dechambeau, del que dijo que no le cae "particularmente bien" y que su reacción a la penalización de dos golpes que le impuso la organización del Abierto Británico fue "puro teatro" y un intento de "mantener al torneo como rehén".

McIlroy, en declaraciones a los medios al término de su tercera ronda en el último 'major' de la temporada, consideró "totalmente justificado" el castigo a DeChambeau, motivado porque despejó la maleza de forma involuntaria para tener una mejor postura en un golpe durante la segunda ronda del torneo que se disputa en Royal Birkdale, al norte de Liverpool (Inglaterra).

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"No hay duda de que mejoró la línea de su 'backswing'. Que fuera descuidado o intencional, no creo que importe. Espero que fuera un descuido, pero la penalización de dos golpes estaba totalmente justificada. No voy a pretender estar aquí arriba y defender a Bryson. No me cae particularmente bien. Creo que mucho de eso es puro teatro y por atención", señaló el ganador de seis 'majors' al californiano.

Como remate a su crítica, McIlroy aseveró: "Mantener al torneo como rehén de esa manera y hacer que todos nosotros, los jugadores, voluntarios, todo el mundo esperara a que él se fuera, no me pareció una gran imagen".

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DeChambeau acabó segundo, con -7, tras la segunda ronda, pero al poco de acabar, el árbitro del campeonato le notificó la sanción.

En su conversación con el árbitro principal, el golfista amagó con su retirada, algo que demoró la publicación de los horarios de las partidas de la penúltima jornada, lo que generó malestar en algunos jugadores.

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Finalmente, DeChambeau aceptó proseguir en el Abierto Británico a pesar de mostrarse "decepcionado" y de no estar de acuerdo con la penalización. "Pero así son las cosas. Esto me enciende", dijo en X en su único comentario sobre la polémica.

McIlroy y DeChambeau, ganador de dos Abiertos de Estados Unidos (2020 y 2024) y uno de los gofistas más mediáticos en el mundo, han tenido varios desencuentros desde que el californiano se marchó al LIV, la liga saudí, en 2022. EFE

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