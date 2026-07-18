Mauro Pittón refuerza el centro del campo del Tenerife

Santa Cruz de Tenerife, 18 jul (EFE).- El Tenerife ha hecho oficial este sábado la incorporación de Mauro Pittón, veterano pivote argentino que llega para reforzar la medular del club isleño y se convierte así en la octava incorporación de los blanquiazules.

Pittón tendrá su primera experiencia en el fútbol europeo tras 15 temporadas en Argentina, en las que registró 320 partidos disputados a lo largo de su carrera en Unión Santa Fe, equipo en el que debutó profesionalmente en el 2015, San Lorenzo, Vélez Sarsfield, Arsenal de Sarandí y Central Córdoba, en la élite del fútbol argentino.

PUBLICIDAD

"Durante las últimas temporadas, Mauro Pittón ha sido uno de los capitanes de Unión de Santa Fe, ejerciendo un papel de liderazgo tanto dentro como fuera del terreno de juego", ha comentado el Tenerife a través de su web.

Mediocentro polivalente de perfil defensivo, Mauro Pittón destaca por su "inteligencia táctica, su capacidad para interpretar el juego y su equilibrio entre el trabajo sin balón y la construcción del juego", añadió el Tenerife en su comunicado, en el que comentó también que se trata de un futbolista "con criterio en la distribución, buen primer pase y capacidad para dar continuidad a la circulación, cualidades que complementa con intensidad, contundencia en la recuperación, sacrificio defensivo y una notable personalidad competitiva".

PUBLICIDAD

Estas características son las que han llevado al representativo tinerfeño a cerrar su fichaje para que aporte "estabilidad, equilibrio y empaque al centro del campo, tanto por sus prestaciones deportivas como por su influencia dentro del vestuario", ha continuado su nuevo club. EFE

AM/apa