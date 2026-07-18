Manuel Naharro, reelegido al frente del PP de la provincia de Badajoz con apoyo del 99,4%

Mérida, 18 jul (EFE).- El presidente de Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, ha sido reelegido este sábado como presidente del PP de la provincia de Badajoz, con el apoyo del 99,4 por ciento de los 725 votos en el XV Congreso celebrado en Mérida.

Manuel Naharro, también alcalde de Valencia del Mombuey, era el único candidato al cargo, al que llegó en julio de 2021, y que había registrado más de 2.500 avales de respaldo.

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En el discurso de defensa de su candidatura, Manuel Naharro ha anunciado algunos de los cambios en la nueva dirección, entre ellos la nueva secretaria general provincial, al frente de la que estará Gema Cortés, concejala en el Ayuntamiento de Badajoz, que sustituye al Juan Antonio Barrios, alcalde de Fuente del Maestre, que continúa en el Comité Ejecutivo Provincial.

Manuel Naharro ha aprovechado su discurso para remarcar que su principal objetivo es gobernar la Diputación de Badajoz, en manos del PSOE desde hace 40 años, y conseguir que "deje de vincularse a un solo partido" esta institución, cuya imagen "ha deteriorado" la sentencia condenatoria a su expresidente Miguel Angel Gallardo por el caso de la contratación del hermano del presidente del Gobierno.

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"En esa casa hay que abrir ventanas y barrer debajo de las alfombras", ha afirmado Naharro, quien ha defendido la importancia de la militancia "porque sin ella no hay partido, sin partido no hay proyecto y sin proyecto no hay futuro".

Además, ha incido en apostar por el mundo rural, aludiendo al lema del congreso 'La fuerza de los pueblos', y ha asegurado que el futuro de estos no pasa "por parecerse a las ciudades" sino por potenciar sus posibilidades, algo en lo que apuesta el gobierno de María Guardiola.

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El presidente del PP pacense ha estado arropado en el apoyo en el acto del vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, y la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

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