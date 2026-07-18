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Luna Sobrón hace historia y se proclama tetracampeona de España en Navarra

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Redacción Deportes, 18 jul (EFE).- La mallorquina Luna Sobrón se proclamó este sábado tetracampeona nacional tras alzarse con el Campeonato de España de Profesionales Femenino de golf, disputado en el Castillo de Gorraiz (Navarra), al entregar una tarjeta de 66 golpes (-6) para finalizar con un total de diez bajo par.

De esta forma, Sobrón se convierte en la primera jugadora de la historia en conquistar cuatro campeonatos de España profesionales y supera el registro de tres títulos que compartía con Tania Elósegui y Natalia Escuriola.

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"Venía con la idea de intentar ganar este cuarto Campeonato de España y estoy muy satisfecha, contenta y orgullosa", dijo la mallorquina a la organización del Santander Golf Tour.

La guipuzcoana María Villanueva, que había conseguido el liderato en la jornada de este viernes, no pudo continuar con sus buenas sensaciones y comenzó con un 'bogey' en el primer hoyo.

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Continuó con un cuádruple 'bogey' en el par 5 del 2 y otro 'bogey' en el 4, lo que la desbancó de la parte alta y abrió la pelea por el título.

Sobrón abrió la jornada con dos pares y firmó 'birdies' en los hoyos 3, 6 y 8 para alcanzar a Paz Marfá y Harang Lee en un triple empate en cabeza con siete golpes bajo par.

El torneo continuó y dejó un emocionante mano a mano entre la mallorquina y la guipuzcoana María Villanueva, quien se había colocado como líder en la jornada del viernes.

Todo se resolvió en el hoyo 18. El desarrollo del torneo dejó un espectacular mano a mano entre Sobrón y la malagueña Ana Peláez, vigente campeona.

Peláez consiguió un 'birdie' tras acertar con el putt y obligó a Sobrón a responder. Sin margen de error, la mallorquina no acusó la presión y, también con el putt, evitó el playoff y se hizo con el torneo.

Sobrón cerró el torneo con una brillante vuelta de 66 golpes (-6), mientras que Peláez firmó la mejor tarjeta de toda la semana, 65 (-7), quedándose a un solo golpe de forzar el desempate.

"Cuando vi el putt de Ana tenía el presentimiento de que lo iba a meter. Lo embocó y pensé: 'Ahora no me queda otra que meter el mío'. Ganar un campeonato haciendo 'birdie' en el último hoyo es una satisfacción enorme", explicó la tetracampeona.

El podio lo completaron Paz Marfá y Harang Lee, que compartieron la tercera posición con un resultado total de -7. EFE

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