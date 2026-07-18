Lapsus y mucho fútbol en el acto de presentación de candidatos del PP

Ana Martínez

Santiago de Compostela, 18 jul (EFE).- Un desternillante lapsus en la fecha de las próximas elecciones municipales y mucho fútbol con un presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, erguido y con los dos brazos extendidos hacia el campo cual seleccionador es como se ha vivido la presentación de candidatos de las capitales de provincia en Santiago.

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El desliz lo ha protagonizado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por decir que "lo mejor va a pasar el 21 de mayo" del año próximo, en lugar del 23, al presumir que el mapa va a tener más azul desde esa cita clave con las urnas. "La noche del 21 de mayo pensaremos en todos nuestros vecinos", ha repetido una segunda vez, y sobre todo en el "mejor seleccionador", el líder del "mejor equipo".

Se refería con ese comentario a su jefe, el político de la aldea gallega de Os Peares con el que este domingo va a ver la final del Mundial de Fútbol en la plaza de Colón, porque Feijóo lo que quiere es cumplir sus funciones como "empadronado" en la capital española.

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La "importancia del padrón" pesa y mucho, ha apuntado antes de ser corregido y reírse de su error Martínez-Almeida, que quiere saber si David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, vive en el Palacio de la Moncloa. Si una persona a la que "han condenado por un delito de prevaricación y que, por tanto, es un delincuente, vive a costa de los españoles" es algo que demanda conocer, porque "como alcalde de Madrid creo que tengo derecho a empadronarle en ese caso".

Alberto Núñez Feijóo ha recogido el guante al encargarse de la clausura y ha comentado que a él nunca le "han condenado, imputado ni investigado, pero hay población flotante en Madrid que convendría empadronar. Esa es tu responsabilidad administrativa", le ha espetado al regidor.

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E instantes después, ahí sí, la corrección: "Dice el alcalde de Madrid, abogado del Estado, uno de los hombres con más memoria que conozco, uno de los políticos más simpáticos de Europa... ¡Este se lo toma a coña! Ya habla del 21 de mayo... pero alcalde, el 21 es el último mitin, el 22 jornada de reflexión y el 23 se vota. ¿Qué es eso del 21 de mayo". "¡Así son los de Madrid!", ha remachado Feijóo entre aplausos y carcajadas, inclusive las del propio interpelado.

Con Martínez-Almeida seguirá el decisivo encuentro de este domingo y Feijóo ha querido contar que no siendo del mismo equipo de fútbol, mañana "todo el Partido Popular de España será de un único equipo de fútbol" y eso no pueden decirlo todos, menos los que están deseando "que pierda España", en alusión a Bildu, ERC o al BNG.

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A Luis de la Fuente le ha agradecido Feijóo la "lección" que ha dado a la política, que con orgullo, superación y compañerismo todo puede ser alcanzable. "A España le irá mejor cuando el interés colectivo esté por encima del de un solo hombre y cuando el país vuelva a jugar en equipo", ha vaticinado el dirigente de los populares.

Entretanto, buscando una postura corporal estratégica ha lanzado Feijóo a su banquillo ("el mejor") un mensaje verbal directo con el que ha querido inyectarles energía: "Desde hoy sois candidatos para ganar, pero también lo sois para trabajar sin descanso y con humildad para el cambio en España". EFE

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