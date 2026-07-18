Espana agencias

Lapsus y mucho fútbol en el acto de presentación de candidatos del PP

Guardar
Google icon

Ana Martínez

Santiago de Compostela, 18 jul (EFE).- Un desternillante lapsus en la fecha de las próximas elecciones municipales y mucho fútbol con un presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, erguido y con los dos brazos extendidos hacia el campo cual seleccionador es como se ha vivido la presentación de candidatos de las capitales de provincia en Santiago.

PUBLICIDAD

El desliz lo ha protagonizado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por decir que "lo mejor va a pasar el 21 de mayo" del año próximo, en lugar del 23, al presumir que el mapa va a tener más azul desde esa cita clave con las urnas. "La noche del 21 de mayo pensaremos en todos nuestros vecinos", ha repetido una segunda vez, y sobre todo en el "mejor seleccionador", el líder del "mejor equipo".

Se refería con ese comentario a su jefe, el político de la aldea gallega de Os Peares con el que este domingo va a ver la final del Mundial de Fútbol en la plaza de Colón, porque Feijóo lo que quiere es cumplir sus funciones como "empadronado" en la capital española.

PUBLICIDAD

La "importancia del padrón" pesa y mucho, ha apuntado antes de ser corregido y reírse de su error Martínez-Almeida, que quiere saber si David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, vive en el Palacio de la Moncloa. Si una persona a la que "han condenado por un delito de prevaricación y que, por tanto, es un delincuente, vive a costa de los españoles" es algo que demanda conocer, porque "como alcalde de Madrid creo que tengo derecho a empadronarle en ese caso".

Alberto Núñez Feijóo ha recogido el guante al encargarse de la clausura y ha comentado que a él nunca le "han condenado, imputado ni investigado, pero hay población flotante en Madrid que convendría empadronar. Esa es tu responsabilidad administrativa", le ha espetado al regidor.

E instantes después, ahí sí, la corrección: "Dice el alcalde de Madrid, abogado del Estado, uno de los hombres con más memoria que conozco, uno de los políticos más simpáticos de Europa... ¡Este se lo toma a coña! Ya habla del 21 de mayo... pero alcalde, el 21 es el último mitin, el 22 jornada de reflexión y el 23 se vota. ¿Qué es eso del 21 de mayo". "¡Así son los de Madrid!", ha remachado Feijóo entre aplausos y carcajadas, inclusive las del propio interpelado.

Con Martínez-Almeida seguirá el decisivo encuentro de este domingo y Feijóo ha querido contar que no siendo del mismo equipo de fútbol, mañana "todo el Partido Popular de España será de un único equipo de fútbol" y eso no pueden decirlo todos, menos los que están deseando "que pierda España", en alusión a Bildu, ERC o al BNG.

A Luis de la Fuente le ha agradecido Feijóo la "lección" que ha dado a la política, que con orgullo, superación y compañerismo todo puede ser alcanzable. "A España le irá mejor cuando el interés colectivo esté por encima del de un solo hombre y cuando el país vuelva a jugar en equipo", ha vaticinado el dirigente de los populares.

Entretanto, buscando una postura corporal estratégica ha lanzado Feijóo a su banquillo ("el mejor") un mensaje verbal directo con el que ha querido inyectarles energía: "Desde hoy sois candidatos para ganar, pero también lo sois para trabajar sin descanso y con humildad para el cambio en España". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El lado más íntimo de Unai Simón: sin redes sociales, una novia en secreto y una familia que le marcó para siempre

Sin redes sociales, con una vida personal blindada y una familia que le inculcó valores férreos, Unai Simón afronta el partido más importante de su carrera con la misma calma que le ha llevado a la cima

El lado más íntimo de Unai Simón: sin redes sociales, una novia en secreto y una familia que le marcó para siempre

Detuvieron a una cuidadora británica en Tenerife: estaba prófuga tras robar casi USD 390.000 a una anciana

Pamela Gwinnett fue condenada en ausencia a seis años de prisión en el Reino Unido y será extraditada para cumplir la pena

Detuvieron a una cuidadora británica en Tenerife: estaba prófuga tras robar casi USD 390.000 a una anciana

Así mantienen el contacto el rey Juan Carlos y la reina Sofía tras ocho meses sin verse: sus videollamadas por Skype gracias a la ayuda de Froilán

Sus encuentros son muy esporádicos y la monarca nunca ha ido a ver a su marido a Abu Dabi, pero los reyes eméritos siguen hablando con asiduidad

Así mantienen el contacto el rey Juan Carlos y la reina Sofía tras ocho meses sin verse: sus videollamadas por Skype gracias a la ayuda de Froilán

El líder conservador del Parlamento de Alemania dimite tras tener un hijo mediante gestación subrogada

Esta práctica está prohibida en Alemania y su partido se opone a ella, lo que hizo que lo realizara en Estados Unidos

El líder conservador del Parlamento de Alemania dimite tras tener un hijo mediante gestación subrogada

El primer ejercicio para preparar la disuasión nuclear de Francia y Alemania con cinco aviones militares en pleno vuelo

El aterrizaje simultáneo de los aviones en la base de Nörvenich puso fin a unas maniobras aéreas que sirvieron como punto de encuentro para los ministros y altos mandos

El primer ejercicio para preparar la disuasión nuclear de Francia y Alemania con cinco aviones militares en pleno vuelo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El líder conservador del Parlamento de Alemania dimite tras tener un hijo mediante gestación subrogada

El líder conservador del Parlamento de Alemania dimite tras tener un hijo mediante gestación subrogada

El primer ejercicio para preparar la disuasión nuclear de Francia y Alemania con cinco aviones militares en pleno vuelo

El PP presenta a sus candidatos a las provincias con 11 novedades en un acto marcado por las ganas de elecciones y los guiños al Mundial

¿Qué planes tiene China en España? Las claves para entender el despliegue del gigante asiático en Galicia, Zaragoza o Extremadura

Un padre divorciado en Cuba pierde la patria potestad de su hijo en España: ni se presentó al juicio y un tribunal de Málaga le retira todos los derechos sobre el menor

ECONOMÍA

El 50% de los jóvenes españoles compra camisetas falsas: el Mundial dispara un negocio ilegal de 1.200 millones

El 50% de los jóvenes españoles compra camisetas falsas: el Mundial dispara un negocio ilegal de 1.200 millones

Cuándo terminan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

Si España gana el Mundial, Hacienda lo celebra: los jugadores pagarían seis millones en impuestos por la prima de 755.000 €

Sale a la venta uno de los castillos más importantes de España por 6,5 millones de euros

Banco Santander pacta un plan de prejubilaciones con hasta el 95% de la pensión: quiénes pueden acogerse a él y cuánto cobrarán

DEPORTES

Laporte pone el foco en el arbitraje antes de la final del Mundial: “En los partidos de Argentina hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo”

Laporte pone el foco en el arbitraje antes de la final del Mundial: “En los partidos de Argentina hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo”

Joan Capdevila pide ayuda desesperada en redes tras denegarle la entrada a Estados Unidos para la final del Mundial

La calidad del aire amenaza la final del Mundial en Nueva York: qué niveles obligarían a suspenderla o aplazarla

El esloveno Slavko Vincic será el árbitro de la final del Mundial 2026: España nunca ha perdido un partido dirigido por él

Una campaña en Francia con más de 82.000 firmas exige repetir la semifinal ante España por el penalti a Lamine Yamal