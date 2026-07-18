La alero vizcaína Irune Orio, novena jugadora confirmada por el Gernika

Bilbao, 17 jul (EFE).- El Gernika anunció el fichaje de Irune Orio, alero vizcaína de 22 años y 1,88 de altura que regresa a Maloste tras haber completado su etapa universitaria en Estados Unidos y se convierte en la novena jugadora confirmada por el equipo vasco para la próxima temporada.

Además de la incorporación de Orio, el club vizcaíno ha cerrado los fichajes de las bases Sam Galanopoulos y Estel Puiggros, la alero Elena Bosgana y la ala-pívot Seehia Ridard y las renovaciones de las pívots Esther Matarranz y Aronette Vonleh, la base Ane Olaeta y la escolta Ángela Salvadores.

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Formada en la cantera del Gernika la jugadora de Balmaseda (Vizcaya) vuelve tras jugar cuatro temporadas en la NCAA con Sacramento State y Xavier University. Además, la exterior vasca ha sido también internacional con España en categorías de formación. EFE

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