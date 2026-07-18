La Aemet avisa de una nueva ola de calor a partir del martes

Madrid, 18 jul (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de una nueva ola de calor a partir del martes día 21 que se podría prolongar al menos hasta el jueves 23 de julio.

El ámbito geográfico de la que sería la tercera ola de calor del verano es el tercio suroriental, valle del Guadalquivir, valle del Ebro, depresiones del nordeste, valles de los Pirineos e interior de Mallorca.

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En estas zonas las temperaturas podrían alcanzar valores extremos, superando incluso puntualmente 44 o 45 grados el miércoles y jueves. EFE