Kilce y Vesprém lideran el cartel del Trofeo Cantabria Infinita de balonmano

Santander, 18 jul (EFE).- El Industria Kielce, de Polonia, y el One Veszprém, de Hungría, lideran el cartel del Torneo Internacional de Clubes Cantabria Infinita-Trofeo Ciudad de Santander, que reunirá algunos de los mejores equipos europeos de balonmano el próximo mes de agosto en Santander.

La Federación Cántabra de Balonmano ha destacado este sábado en un comunicado que la presencia de estos clubes, dos de los más prestigiosos de Europa, supone "un importante salto cualitativo", que consolida esta cita deportiva como una de las grandes referencias de la pretemporada.

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"Habituales participantes de la EHF Champions League y protagonistas durante las últimas décadas en la élite continental, Kielce y Veszprém aterrizarán en Santander con el objetivo de preparar un nuevo curso al máximo nivel", señala.

El Torneo Internacional de Clubes Cantabria Infinita – Trofeo Ciudad de Santander 2026 se celebrará del 19 al 22 de agosto en el Pabellón Exterior de La Albericia, en Santander.EFE

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