Espana agencias

Feijóo pide convertir municipios en "fortines contra el saqueo socialista": "Las urnas serán la sentencia del Sanchismo"

Guardar
Google icon
Imagen QJFG57OBMRGJVIBNHR7RNRKWZ4

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este sábado que las urnas serán la "sentencia" de un Sanchismo que "ya ha sido condenado en todas sus formas de corrupción" y ha llamado a los suyos a convertir los ayuntamientos y las autonomías en "fortines" contra el "saqueo" socialista.

Feijóo ha participado este sábado en Santiago de Compostela en la presentación de los candidatos del PP a las capitales de provincia, un acto en el que ha destacado que "los españoles están hartos de escándalos, de mentiras, de privilegios, de aprovechados del poder y de organizaciones criminales".

PUBLICIDAD

Tras recordar que "aún hay más de una decena de tramas corruptas en los juzgados", ha recordado que ya hay sentencias "en la corrupción institucional", en referencia al fiscal general del Estado; en la corrupción política, con la condena al que fuera "número dos" del PSOE José Luis Ábalos; y en la "prevaricación familiar", con el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

Feijóo, que ha incidido en que los españoles "están hartos", ha asegurado que España "hará justicia", pero que también es necesario que haya "reparación". "Por eso no podemos parecernos en nada a ellos. Quien quiera un cargo para enriquecerse no tiene sitio en este partido", ha dejado claro.

PUBLICIDAD

"Y quien venga a servirse y no a servir no tiene sitio en este partido. Todos podemos equivocarnos en la vida, sin duda, pero una cosa es meter la pata y otra cosa es meter la mano. Por ahí no voy a pasar", ha avisado.

Ante los más de 50 aspirantes del partido a las capitales de provincia de España, Feijóo ha exigido "honradez, transparencia y responsabilidad": "La limpieza que necesita este país".

El jefe de filas del PP ha sostenido que los candidatos del PSOE "no pueden mirar a los ciudadanos a los ojos" aunque traten de decir que "una cosa es su ayuntamiento y otra es Sánchez". "No es verdad, no basta. Quien en el PSOE y en la izquierda crea de verdad que Sánchez tiene que irse, que lo diga y que actúe para que se vaya. Quien calla, lo sostiene. Quien solo habla, no actúa. Es cómplice", ha asegurado en un discurso en el que ha advertido de que "quien elija a Sánchez, tendrá que marcharse con él".

Asimismo, ha marcado distancias con el secretario general del PSOE al asegurar que él no quiere que le den la razón cuando no la tiene, ni que los miembros de su partido "defiendan lo indefendible". "Yo no quiero que me llaméis puto amo, porque me daría vergüenza si alguno habla así", ha manifestado para asegurar que él no es "Sánchez" y no quiere "obediencia personal".

"Yo quiero alcaldes y alcaldesas que sirvan a sus vecinos. Por encima de su presidente, por encima de su partido y por encima de cualquier interés particular", ha subrayado.

"FORTINES ANTE EL SAQUEO SOCIALISTA"

El líder de los populares ha sostenido que un alcalde está para "servir a su pueblo y a su gente frente a un gobierno de España que "ha intentado apropiarse de todo lo que pertenece a los españoles".

"Ha intentado apropiarse del dinero de los españoles, de la Fiscalía General del Estado, del CIS, de RTVE, de Correos, de la SEPI, de la Agencia Tributaria, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de los Ministerios, de la Presidencia del Gobierno y de todos", ha censurado para dirigirse a los suyos y emplazarlos "a hacer de los ayuntamientos y de las comunidades fortines ante el saqueo socialista".

El jefe de filas del PP ha pedido a sus candidatos que se ocupen de aquellos asuntos que el Ejecutivo estatal ha desatendido, como la vivienda tras una "legislación intervencionista" por que ha acreditado que "lo único que procede es una disminución de la oferta, un incremento de la demanda y de los precios".

En este punto, se ha comprometido a hacer un marco legislativo que permita a los ayuntamientos financiar la vivienda con sus remanentes presupuestarios, "porque es la primera prioridad" del país.

"Lo primero son los vecinos, lo segundo son los vecinos y lo tercero son los vecinos" y ha pedido a los populares "no olvidarse de ello". En este punto, ha recordado que el PP logró en las municipales de 2023 "los mejores resultados de las municipales". "Salimos a ganar y ganamos", ha dicho para asegurar que no están aquí para "vivir del resultado anterior" sino para "mejorar". "No salimos a conservar, salimos a superar", ha afirmado.

Feijóo ha dejado claro que el PP "no renuncia" a ninguna alcaldía, a ningún voto ni a ninguna victoria. Para ello, ha exigido a los suyos "decencia y servicio" y "ambición". "A trabajar sin descanso con humildad para el cambio en España", ha manifestado.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se acerca la tercera ola de calor del verano, con temperaturas de hasta 45 grados: la Aemet confirma qué día empezará

Ante esta situación, el organismo ha pedido que se extremen las precauciones, especialmente durante las horas centrales del día

Se acerca la tercera ola de calor del verano, con temperaturas de hasta 45 grados: la Aemet confirma qué día empezará

El 50% de los jóvenes españoles compra camisetas falsas: el Mundial dispara un negocio ilegal de 1.200 millones

España ocupa el segundo puesto europeo en falsificación intencionada, un fenómeno que cada gran torneo de fútbol vuelve a situar en el centro del debate

El 50% de los jóvenes españoles compra camisetas falsas: el Mundial dispara un negocio ilegal de 1.200 millones

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3 de este 18 julio

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3 de este 18 julio

¿Qué clase de procrastinador eres? Estos son los 9 tipos y sus consecuencias

No es pereza ni mala gestión del tiempo, sino un conflicto psicológico profundo, afirma un investigador

¿Qué clase de procrastinador eres? Estos son los 9 tipos y sus consecuencias
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP presenta a sus candidatos a las provincias con 11 novedades en un acto marcado por las ganas de elecciones y los guiños al Mundial

El PP presenta a sus candidatos a las provincias con 11 novedades en un acto marcado por las ganas de elecciones y los guiños al Mundial

¿Qué planes tiene China en España? Las claves para entender el despliegue del gigante asiático en Galicia, Zaragoza o Extremadura

Un padre divorciado en Cuba pierde la patria potestad de su hijo en España: ni se presentó al juicio y un tribunal de Málaga le retira todos los derechos sobre el menor

La UCO halla pruebas de que Acciona pagó el ‘renting’ de un Toyota de Santos Cerdán a través de pagos en efectivo que hacía un directivo de la constructora a Koldo García

La Unión Europea pone deberes a España contra la corrupción: control de los ‘lobbies’, frenar el atasco judicial y proteger a los denunciantes

ECONOMÍA

El 50% de los jóvenes españoles compra camisetas falsas: el Mundial dispara un negocio ilegal de 1.200 millones

El 50% de los jóvenes españoles compra camisetas falsas: el Mundial dispara un negocio ilegal de 1.200 millones

Cuándo terminan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

Si España gana el Mundial, Hacienda lo celebra: los jugadores pagarían seis millones en impuestos por la prima de 755.000 €

Sale a la venta uno de los castillos más importantes de España por 6,5 millones de euros

Banco Santander pacta un plan de prejubilaciones con hasta el 95% de la pensión: quiénes pueden acogerse a él y cuánto cobrarán

DEPORTES

Laporte pone el foco en el arbitraje antes de la final del Mundial: “En los partidos de Argentina hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo”

Laporte pone el foco en el arbitraje antes de la final del Mundial: “En los partidos de Argentina hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo”

Joan Capdevila pide ayuda desesperada en redes tras denegarle la entrada a Estados Unidos para la final del Mundial

La calidad del aire amenaza la final del Mundial en Nueva York: qué niveles obligarían a suspenderla o aplazarla

El esloveno Slavko Vincic será el árbitro de la final del Mundial 2026: España nunca ha perdido un partido dirigido por él

Una campaña en Francia con más de 82.000 firmas exige repetir la semifinal ante España por el penalti a Lamine Yamal