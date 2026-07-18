El mar de ardora hace brillar la ría de Aldán (Pontevedra)

Santiago de Compostela, 18 jul (EFE).- El mar de ardora, un espectáculo visual provocado por unos seres marinos dotados de bioluminiscencia que hacen que al agua del mar brille con el movimiento, ha iluminado esta madrugada la ría de Aldán (Pontevedra).

Son numerosas las personas que han podido ver este fenómeno porque al igual que ocurre en otros puntos de Galicia hay un turismo que se dedica a encontrar los mejores puntos para presenciar este centelleo una vez cae la noche.

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En las costas gallegas es posible ver la tantas veces fotografiada y grabada exhibición lumínica que se debe a la acumulación masiva de microorganismos microscópicos en el fitoplancton, principalmente el dinoflagelado marino 'Noctiluca scintillans', conocido como chispa de mar y capaz de teñir el agua de naranja durante el día y de emitir el destello azul por la noche agitado por las corrientes.

Esa reacción química que emite luz fluorescente se activa como mecanismo de defensa. EFE

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