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El Málaga jugará contra el Al-Arabi catarí el 6 de agosto en Marbella

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Málaga, 18 jul (EFE).- El Málaga se enfrentará al Al-Arabi catarí en un amistoso el próximo jueves 6 de agosto en las instalaciones de Marbella Football Center a las 20:00 horas, ha informado el club malagueño.

Este será el cuarto partido de pretemporada de los malaguistas tras medirse al Leicester City el sábado 25 de julio en el Nuevo Mirador de Algeciras a las 19:00 horas, y contra el Al-Ittihad saudí el jueves 30 de julio en Marbella Fútbol Center a las 20:00.

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El último encuentro programado hasta estos momentos es el trofeo Ciudad de Ceuta contra el conjunto ceutí de LaLiga Hypermotion en el estadio Alfonso Murube el 7 de agosto a las 19:00 horas.

El técnico del Málaga Juan Francisco Funes, quiere disputar antes de que comience LaLiga EA Sports el 19 de agosto ante el Atlético de Madrid cuatro o cinco amistosos para llegar rodado a su vuelta a la élite.

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El Málaga, que comenzó el pasado lunes la pretemporada en Marbella, la continuará con una concentración en la localidad malagueña de Estepona. EFE

jrl/cb/apa

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