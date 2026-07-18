El incendio de Plan (Huesca) avanza con lentitud tras afectar a 80 hectáreas

Zaragoza, 18 jul (EFE).- El incendio declarado en Plan, en la comarca altoaragonesa del Sobrarbe y que afecta a 80 hectáreas, continúa activo aunque muestra un progreso muy lento, con su cabeza y el flanco derecho contenidos, mientras que el flanco izquierdo avanza con lentitud.

Según ha informado el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón (Infoar), también está rodando material incandescente ladera abajo, lo que provoca carreras de fuego hacia arriba.

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El operativo continúa trabajando en las labores de extinción con medios terrestres y aéreos de Infoar, además de un anfibio ligero de la Comunitat Valenciana. EFE