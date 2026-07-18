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El incendio de Orés (Zaragoza) muestra condiciones más favorables dentro de la complejidad

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Zaragoza, 18 jul (EFE).- Las condiciones en el incendio de Orés, que ha afectado desde el miércoles a 15.400 hectáreas en la comarca zaragozana de las Cinco Villas, son este sábado "más favorables" que en la jornada anterior, aunque la situación del fuego sigue siendo "compleja", condicionada por el viento cambiante en el entorno.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha informado en declaraciones a los medios de comunicación de los últimos acontecimientos relacionados con este incendio que mantiene su perímetro en unos 80 kilómetros, por lo que "no se ha extendido".

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"Podemos decir en términos generales que las condiciones en estos momentos son más favorables que ayer a estas mismas horas", ha expresado Vaquero, que ha matizado que la situación "aún es compleja".

Al respecto, ha recordado que este sábado se han puesto en situación de preaviso, por si fuera necesaria su evacuación o confinamiento, otros cuatro municipios: Sos del Rey Católico, Navardún, Urriés y Castiliscar.

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La vicepresidenta ha avanzado que en las próximas horas el operativo desplegado, que congrega a unos 450 efectivos, seguirá a expensas de las variaciones del viento para anticiparse, implementar las medidas adecuadas y tratar de evitar las posibles extensiones del fuego.

El director de Extinción del incendio, Carlos Cacho, ha relatado que la noche ha sido "complicada", con un cambio de viento que ha propiciado que algunas zonas que parecían consolidadas, en concreto, en la cola, hayan vuelto a crecer.

No obstante, ha añadido que se ha podido trabajar en su control, de manera que no se ha modificado significativamente el perímetro del fuego.

También es "complicada" la previsión para las próximas horas, con un viento que va a soplar "prácticamente en las cuatro direcciones posibles".

De esta forma, ha avanzado que, aunque "en principio, la previsión es mejor es mejor que la de ayer", queda todavía por delante "un día complejo" por las temperaturas y, sobre todo, por ese viento cambiante.

Cacho ha señalado que, dentro de las tareas planificadas por el dispositivo, han conseguido defender las poblaciones desalojadas: Orés, Asín, Malpica de Arba, Luesia y Uncastillo.

El dispositivo también ha logrado contener el incendio para que no alcance el espacio natural del paisaje protegido de la Sierra de Santo Domingo. EFE

(foto) (vídeo)

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