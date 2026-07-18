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El hipopótamo viral tailandés Moo Deng predice la victoria de Argentina en el Mundial

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Bangkok, 18 jul (EFE).- El hipopótamo pigmeo tailandés Moo Deng, que en 2024 conquistó las redes sociales, predijo este sábado que la selección argentina se impondrá a la española en la final del Mundial, que se disputará el domingo.

Moo Deng, que vive en el zoo Khao Kheow —unos 110 kilómetros al este de Bangkok—, eligió hoy sin dudarlo una sandía preparada por sus cuidadores en la que aparecían las letras ARG y que estaba coronada con una bandera del país latinoamericano.

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Narongwit Chodchoi, director del centro, explicó a los medios que la actividad busca entretener a los visitantes, a la vez que aportar enriquecimiento y ejercicio al animal, aunque recalcó que no invita a apoyar a un equipo en concreto ni a participar en otras actividades, como las apuestas, que están prohibidas en Tailandia.

El pasado martes, en una actividad similar, Moo Deng apostó por Francia e Inglaterra como las dos naciones que disputarían la final del Mundial, una predicción que finalmente no resultó acertada.

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El animal, afamado por su cara adorable y su carácter amistoso, predijo la victoria del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones celebradas en noviembre de 2024.

Moo Deng (cuyo nombre se traduce del tailandés como "Cerdo Saltarín") es una hembra de hipopótamo pigmeo de 2 años que, tras su nacimiento, se convirtió en una sensación en internet.

Su fama traspasó fronteras y se plasmó en forma de emoticonos en las redes sociales, además de contar con una línea de productos promocionados por el zoo.

Aunque la fiabilidad de estas predicciones carece de fundamento, otros animales se han hecho famosos anteriormente por sus supuestas habilidades para pronosticar resultados. Uno de los más célebres fue el pulpo Paul, que acertó en 2010 al predecir que España ganaría el Mundial de fútbol celebrado en Sudáfrica. EFE

(foto)(vídeo)

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