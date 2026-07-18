Comuns anuncia conversaciones con Sumar y Podemos para reconstruir un proyecto unitario

Barcelona, 18 jul (EFE).- Candela López, coordinadora nacional de Comuns, ha anunciado este sábado que existen ya "mesas de trabajo" con Sumar, Podemos y otras formaciones de izquierdas para intentar reconstruir un proyecto unitario de cara al próximo ciclo electoral: "El proyecto avanza por buen camino", ha asegurado.
En su intervención ante el consell nacional de los comunes, celebrado en Barcelona, López ha comentado que todas estas fuerzas están trabajando para construir "un proyecto sólido", "cohesionado" y "cocinado a fuego lento".
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Deberá ser, ha dicho, un proyecto "plurinacional", que represente "la pluralidad y la diversidad de todas las fuerzas políticas" integradas en él y que tenga "vocación de Gobierno".
Todo esto "no es fácil, no es rápido", ha reconocido, pero "el proyecto avanza por buen camino".
López ha indicado que ya se han constituido "mesas de trabajo con todas las fuerzas políticas que configuraron la coalición de 2023", es decir, no solo Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comuns, sino que también participan en estas conversaciones "MÉS, Compromís, Chunta Aragonesista, Partido Verde y Podemos".
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"No hay nada cerrado, pero hay la voluntad de todas estas fuerzas políticas de trabajar las bases de un proyecto futuro", ha afirmado López, que ha mostrado su "respeto" por los debates internos y los "ritmos" de cada organización.
Según fuentes de los comunes consultadas por EFE, hay espacios de trabajo con todas las fuerzas políticas que formaron parte de la candidatura electoral de 2023, unas mesas en las que "se está explorando dónde está cada partido y sus necesidades".
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Para Candela López, es "un paso adelante" poder sentarse a unas mesas de trabajo "con todas estas fuerzas", que "tienen la voluntad compartida de avanzar y construir conjuntamente este espacio".
El objetivo, ha recalcado, es "construir una agenda compartida" para articular un "frente amplio capaz de movilizar a toda la mayoría progresista del país". EFE
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