Bólidos de Senna y Schumacher toman la montaña portuguesa de Caramulo

Lisboa, 18 jul (EFE).- El Lotus negro y dorado con el que Ayrton Senna conquistó su primera victoria en la Fórmula 1 y uno de los Ferrari pilotados por Michael Schumacher encabezan desde este sábado en Portugal una exposición que recorre 75 años de velocidad, rivalidades y evolución tecnológica.

Bajo el título de «Fórmula Mágica», el Museu do Caramulo, situado en una pequeña localidad montañosa del centro de Portugal, ha reunido en dos edificios algunos de los monoplazas más emblemáticos de la historia del campeonato.

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La gran estrella es el Lotus 97T que Senna condujo bajo una lluvia torrencial en el Gran Premio de Portugal de 1985, disputado en el circuito de Estoril. Aquella carrera, en la que el brasileño aventajó en más de un minuto al segundo clasificado, Michele Alboreto, supuso la primera de sus 41 victorias en la categoría reina del automovilismo.

Junto al Lotus se exhibe también un Williams FW16 de Senna y el Ferrari F2005 de Schumacher, una máquina de una temporada complicada para la escudería italiana, pero inseparable de la imagen del piloto alemán que dominó la Fórmula 1 en los primeros años del siglo XXI.

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La parrilla histórica se completa con el Williams FW14 de Nigel Mansell, el Lotus 100T de Nelson Piquet, el Copersucar FD04 de Emerson Fittipaldi, el Benetton B196, el Jordan 199 de Jean Alesi y el Sauber C18 de Heinz-Harald Frentzen, entre otros vehículos de distintas épocas.

La muestra no se limita a los automóviles. También reúne trajes, cascos y objetos originales vinculados a campeones como Juan Manuel Fangio, Niki Lauda, James Hunt, Gilles Villeneuve y Alain Prost, además de proyecciones, quioscos interactivos, simuladores de conducción y una instalación inmersiva denominada «The Senna Experience».

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Portugal ocupa un espacio propio en el recorrido mediante piezas relacionadas con sus principales pilotos, desde el pionero Nicha Cabral hasta Pedro Matos Chaves, Pedro Lamy y Tiago Monteiro.

Entre ellas figuran el Lotus 107B de Lamy y el Jordan EJ15 con el que Monteiro consiguió el tercer puesto en el Gran Premio de Estados Unidos de 2005, el único podio logrado hasta ahora por un portugués en la Fórmula 1.

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El Museu do Caramulo presenta la exposición como la mayor dedicada a la Fórmula 1 realizada hasta la fecha en Portugal y ha programado visitas guiadas, actividades educativas y una sesión de cine durante sus tres meses de duración.

«Fórmula Mágica» permanecerá abierta hasta el 18 de octubre y tendrá uno de sus momentos centrales durante el Caramulo Motorfestival, previsto del 4 al 6 de septiembre, cuando un Copersucar-Fittipaldi abandonará temporalmente el museo para volver a rodar por la histórica subida de montaña de Caramulo. EFE

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