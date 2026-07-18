Argentina se entrena una hora después de lo previsto por la tormenta

Nueva York (EE.UU.), 18 jul (EFE).- La selección de Argentina se ha entrenado este sábado una hora después de lo previsto en los campos de la Academia de Red Bull, tras una intensa tormenta en Nueva Jersey, para preparar la final del Mundial 2026 contra España de este domingo en el estadio MetLife.

Un fuerte aguacero, con viento y numeroso aparato eléctrico, ha alterado la preparación tanto de España como de Argentina para su último entrenamiento antes del encuentro.

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La Albiceleste finalmente sí ha podido ejercitarse, aunque saltó al terreno de juego con una hora de retraso. EFE