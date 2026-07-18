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0-3. Pablo García brilla en el primer amistoso de la pretemporada del Betis

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Redacción Deportes, 18 jul (EFE).- El Real Betis ha ganado este sábado (0-3) su primer amistoso de esta pretemporada al Sportfreunde Lotte, que milita en la Regionalliga alemana, en un partido resuelto en la segunda mitad gracias a un doblete de Pablo García y a un gol de penalti del colombiano Nelson Deossa.

El encuentro lo dirigió desde el banquillo en segundo entrenador bético, el argentino Rubén Cosuillas, ya que el chileno Manuel Pellegrini abandonó anoche, por motivos personales, la concentración que la plantilla verdiblanca ha concluido con este amistoso en Klosterpforte (Alemania).

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La primera mitad concluyó sin goles pese al neto dominio bético, que hizo valer la diferencia de nivel contra un rival de la cuarta división germana y generó peligro por la banda derecha, por donde dos canteranos, Ángel Ortiz y el ghanés Kwame Sosu, se entendían a la perfección.

Los dos remates más aviesos, sin embargo, los realizó el lateral zurdo Fran García, que debutaba con el Betis tras su reciente fichaje y ensayó un disparo a bote pronto que rozó un poste y un trallazo desde el borde del área muy centrado, pero tan potente que el portero local tuvo que detener en dos tiempos.

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En el primer minuto del segundo periodo, Pablo García inauguró el marcador con un zurdazo raso desde la posición de extremo derecho, al culminar una bonita acción combinatoria entre Iván Corralejo e Iker Losada.

Poco después, Deossa incurrió por el carril del '10' para plantarse delante del portero y provocar un penalti que él mismo transformó, y la cuenta la cerró Pablo García en el minuto 80, después de una galopada de Marc Bartra, que robó en el centro del campo para trasladar el balón hasta el área local.

Los béticos alinearon de inicio a Valles; Ortiz, Llorente, Valentín Gómez, Fran García; Marc Roca, Rica; Sosu, Fornals, Riquelme; y Petit. También jugaron Guilherme; Bellerín, Bartra, Natan, Junior; Bernal, Deossa; Pablo García, Corralejo, Alonso; y Losada. EFE

lhg/cb/ism

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