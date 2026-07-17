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Un nuevo indicador informa de la temperatura media diaria del mar en las costas españolas

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Madrid, 17 jul (EFE).- Un nuevo indicador estadístico permite conocer la temperatura media diaria del mar en las costas españolas, así como su evolución desde el año 2005, a partir de los datos horarios registrados por casi una treintena de boyas.

Es un parámetro "cuya medición es clave para el análisis y seguimiento de los efectos del cambio climático en los ecosistemas marinos", señala el Ministerio de Transportes y Movilidad, que ha lanzado este indicador a través de Puertos del Estado.

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El nuevo indicador, que puede consultarse en https://indicadoresclima.puertos.es/, permite diferenciar geográficamente por demarcaciones marinas, según las que establece la ley de Protección del Medio Marino por presentar unas condiciones oceanográficas similares.

La información se procesa para calcular las medias diarias en cada demarcación y se muestra también el valor estadístico correspondiente a la media nacional ponderada, según los kilómetros de costa de cada demarcación.

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Los cambios en la temperatura del mar, recuerda el Ministerio, pueden afectar a los ecosistemas marinos, la calidad del agua o la actividad pesquera, así como a determinados procesos industriales que utilizan el agua de mar.

Puertos del Estado cuenta con una red exterior de boyas (boyas de aguas profundas) compuesta por 15 posiciones de medida, una red costera con 14 posiciones de medida, una red de 45 mareógrafos en toda la costa española y una red de radares de alta frecuencia que cuenta con nueve estaciones de titularidad y gestión compartida con otras instituciones.

Según los datos procesados hasta ahora, a nivel nacional el valor máximo del indicador corresponde al 25 de agosto de 2023, con 25,22 grados de temperatura registrada. En el año 2025, el último con medición completa, el valor máximo fue de 24,15 grados, registrado el 13 de agosto.

Por ámbito geográfico, los valores máximos de temperatura media diaria son: en el Mediterráneo (zona levantino-balear), 28,67 grados el 23 de agosto de 2023; en Canarias, 25,78 grados el 7 de octubre de 2024; en Estrecho-Alborán, 25,50 grados el 31 de agosto de 2024; en la zona sudatlántica, 25,10 grados el 18 de agosto de 2025; y en la zona noratlántica, 22,26º el 25 de agosto de 2023. EFE

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