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La final del Mundial será el primer partido de la selección para los reyes y sus hijas

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Madrid, 17 jul (EFE).- Los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía viajarán el sábado a Nueva York para presenciar el domingo la final de la Copa del Mundo de fútbol entre España y Argentina, en la que será la primera ocasión en la que los cuatro asistan oficialmente juntos a un partido de la selección española masculina.

Así lo han confirmado fuentes de la Casa Real, que recuerdan que será la décima vez que Felipe VI vaya a un partido de la selección masculina desde que inició su reinado en 2014, la séptima fuera de España.

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La Casa Real ha confirmado que la familia real viajará el sábado 18 de julio a Nueva York para asistir a la final que enfrenta el domingo a España y Argentina en MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El rey acudió en solitario a ocho partidos desde el inicio de su reinado, el más reciente en Guadalajara (México) que enfrentó a en el mundial de fútbol a España y Uruguay el 26 de junio de este año.

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En una novena ocasión acudió con la infanta Sofía, al España-Inglaterra disputado el 14 de julio de 2024 en Berlín)

Asimismo, la reina y la princesa de Asturias asisten, por primera vez, a un partido de la selección Española masculina de fútbol aunque, en 2010, Letizia y Felipe, como príncipes de Asturias, se desplazaron a Sudáfrica para asistir a la final en la que España se alzó con la Copa del Mundo.

Por otra parte, Letizia y la infanta Sofía representaron a la familia real en el España-Inglaterra que ganó la selección española femenina en Sidney el 20 de agosto de 2023.

Hasta el momento, la princesa de Asturias y la infanta Sofía han asistido juntas a dos partidos de la selección española femenina: el partido Dinamarca-España del 16 de julio de 2022 en Londres y el Inglaterra-España del 27 de julio de 2025 en Basilea (Suiza).

A continuación, el listado de partidos de la selección masculina de fútbol a los que el rey ha asistido en solitario.

- España-República Checa  (13 de junio de 2016 en Toulouse -Francia)

- España-Rusia e1 de julio de 2018 en Moscú.

- España-Portugal el 4 de junio de 2021 en Madrid.

- España-Suecia el 14 de junio de 2021 en Sevilla.

- España-Costa Rica el 23 de noviembre de 2022 en Doha.

- España-Italia el 20 de junio de 2024 en Gelsenkirchen (Alemania).

- España-Alemania el 2 de diciembre de 2025 en Madrid.

- Uruguay-España el 26 de junio de 2026 en Guadalajara (México). EFE

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